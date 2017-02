Podávala jsem trapně, pravila Strýcová po marném boji s Muguruzaovou

Z lóže hned za lavičkou jí fandili rodiče i přítel David Kraus. Publikum ji nepřestalo povzbuzovat, třebaže se jí vstup do utkání nepovedl a první sadu ztratila 0:6.

Potřebovala se opřít o servis, který v nedávné době vylepšila. „Jenže dneska jsem podávala naprosto trapně,“ zkritizovala se nemilosrdně.

V čem byl problém? Něco vás bolelo? Mohlo za to špatné načasování? Nějaký technický problém?

Nebolelo mě vůbec nic. Nemyslím si, že by za tím byla nějaká technická věc. Prostě jsem vůbec nemohla dostat do kurtu první servis, což je proti takové hráčce průšvih. Jen občas se mi povedly dva za sebou. Od toho se všechno odvíjelo. Po druhém podání jsem byla hned pod tlakem, což mě stálo hrozně moc sil. Všechno jsem si musela vybojovat.

Ovlivnil dlouhý úvodní game, který jste prohrála, celý první set?

Kdybych ho vyhrála, mohlo to vypadat jinak. Nervozita by ze mě trošičku spadla, tahaly bychom se víc. Takhle to byla tragédie. I když musím uznat, že Garbine hrála moc dobře. Snažila jsem se rvát o každý balon, abych ji donutila k chybám.

Pomohla vám pauza mezi sety, během níž jste zmizela v zákulisí? Pobavili jste se s kapitánem Pálou o změně taktiky?

Bylo fajn, že jsem se zklidnila, byla chvíli sama, uspořádala si myšlenky. Petr mi něco řekl, ale já to svým způsobem věděla sama. Potřebovala jsem se nějak dostat do zápasu a do delších výměn, abych ji unavila. Ve druhém setu se to povedlo, ve třetím bohužel ne.

Litujete nevyužitých brejkbolů ve třetí sadě?

Byla to chyba. Bohužel jsem při těch šancích neudělala nic navíc. Jeden return jsem zahrála zcestně. Proti ní musím přemýšlet, kam míč zahrát. A já to v rozhodujících momentech neudělala. Škoda, skoro každý game jsme se tahaly. I když výsledek vypadá strašlivě, byl ten set o několika balonech.

Co říkáte na diváckou podporu v aréně?

Lidi jsou úžasní. Při představování mi naskakovala husí kůže. Byla to nádhera. I když to tak možná nevypadalo, užívala jsem si to, že za mnou stáli a skandovali moje jméno.

Jak rychle dokážete trpkost z porážky vstřebat?

Samozřejmě mě to mrzí. Moc. Myslela jsem, že zápas zvládnu líp, že ho začnu líp. Už jsem si trochu řekla s trenérem, co bylo blbě. Zároveň musím uznat, že Garbine je skvělá hráčka, může se s ní prohrát. Nechala jsem tam všechno, bohužel to nevyšlo.