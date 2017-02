Do Liberce se vrací česká badmintonová elita. Obsadí halu v Harcově

„Zázemí TU se k takové události přímo nabízí, proto jsme o pořadatelství opět zažádali a jsme rádi, že jsme ho dostali, protože badminton má v Liberci velkou tradici a chceme divákům nabídnout zápasy české elity,“ uvedl Zdeněk Kračmar, předseda pořádajícího BK TU Liberec.

Program začne slavnostním zahájením dnes v 11.45, od 12.00 až do večerních hodin se odehrají úvodní kola všech disciplín, zítra budou na programu od 9.00 čtvrtfinále, odpoledne semifinále a šampionát vyvrcholí v neděli od 10.00 finálovými zápasy všech disciplín. „Mistrovské zápasy se odehrají v dolní hale na pěti kurtech, kde jsou připraveny mobilní tribuny,“ přiblížil Kračmar.

Vzhledem k tomu, že dlouholetí čeští mistři a obhájci loňských titulů Petr Koukal a Kristína Gavnholtová ukončili po loňské olympijské sezoně kariéru, o uvolněné trůny se čeká tuhý boj. Mužskou jedničkou je Milan Ludík z Meteoru Praha, který hraje profesionálně v Dánsku, dvojkou je Adam Mendrek z Brna. Nasazenou ženou číslo jedna je Kateřina Tomalová z Klimkovic, dvojku má Zuzana Pavelková z Přerova.

Do šampionátu naskočí i hráči domácího BK TU Liberec, účastníka 1. ligy, druhé nejvyšší soutěže. Ve čtyřhře to budou páry Jan Slatinský - Mirko Šída a Jana Slatinská - Jana Nejedlová a v mixu duo Mirko Šída a Zuzana Jeřichová (Doubravka-Plzeň). Do dvouhry zasáhne jako jediný z Libereckého kraje Ondřej Klimeš z prvoligového Slovanu Vesec.

V rámci MČR se zítra od 19.30 uskuteční v univerzitní aule budovy G TU v Liberci vyhlášení ankety Badmintonista roku 2016.

Jednodenní vstupné na zápasy mistrovství republiky v badmintonu do haly TU v Harcově činí 50 korun, vícedenní lístek stojí 100 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma.