Koukal a Gavnholtová mají nástupce. Liberec poznal badmintonové mistry

Mezi muži oslavil premiérový titul Milan Ludík ze Sokola Radotín Meteor Praha, jenž aktuálně hraje v Dánsku. Ve finále zdolal Adama Mendreka z MU Brno 21:15 a 22:20.

V napínavém závěru druhé sady měl Mendrek za stavu 20:17 tři setboly, ale Ludík snížil na rozdíl jednoho bodu. V tomto vypjatém momentu zahlásil sudí Mendrekovi chybu na příjmu, protože se při čekání na soupeřův servis pohnul, a Ludík už pak dokonale vyžil psychickou výhodu a finále dotáhl k zisku zlata.

Ještě dramatičtější bitvu nabídl souboj o titul mezi ženami. V něm proti sobě nastoupily nasazená dvojka Zuzana Pavelková z SKB Přerov a teprve šestnáctiletá Tereza Švábíková ze Sokola Klimkovice.

Český triumf nakonec nečekaně oslavila mladičká Švábíková, která po vítězství 21:13, 15:21 a 23:21 završila ojedinělý zlatý hattrick.

„V letošní sezoně jsem vyhrála český šampionát do 17 i do 19 let a teď do třetice i dospělých. Jsem nesmírně šťastná, ale i unavená, protože to bylo fyzicky hodně náročné a ve třetím setu už jsem byla uběhaná,“ říkala čerstvá česká královna badmintonu Tereza Švábíková. „V minulém roce jsem byla na mistrovství republiky mezi ženami v semifinále, a to jsem letos chtěla minimálně obhájit, ale povedlo se mi to překonat a získat titul.“

Finálová bitva se lámala ve třetím setu. Zkušenější Pavelková promarnila v jeho půlce až pětibodový náskok a v infarktové koncovce dokonce i dva mečboly. Švábíková ukázala na své mládí pevné nervy a naopak hned svůj první proměnila.

„Na turnaji jsem byla jako nenasazená, tak jsem se snažila zachovat klidnou hlavu s tím, že můžu jen překvapit, hlavně jsem si chtěla to finále užít a podařilo se,“ vyprávěla s úsměvem Švábíková, která je největším českým talentem badmintonu v současnosti a za pár týdnů ji čeká start na juniorském mistrovství Evropy.

Součástí republikového šampionátu, který se v Liberci konal opět po osmi letech, bylo i slavnostní vyhlášení ankety Badmintonista roku 2016. Vítězi se stali již zmiňovaní Koukal a Gavnholtová, nejlepší juniorkou je úřadující česká ženská šampionka Švábíková.