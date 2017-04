Autokrosový šampion Fejfar finišuje, vyjede s novou Fabií

Letos už ale jiná cesta než vyrazit s novým autem není. Ať už to premiérově bude za týden na domácí trati v Nové Pace, kde se pojede druhý závod domácího mezinárodního šampionátu, nebo za měsíc v Německu, kde začne letošní evropský šampionát.

„Trojkovou Fabii intenzivně připravujeme a stále žije naděje, že stihneme i český mistrák v Nové Pace,“ řekl deset dnů před jeho startem jezdec z Lužan u Jičína, který se v nové sezoně pokusí získat svůj pátý titul mistra Evropy. Dva má z počátku tisíciletí z třídy autokrosových speciálů do 1600 ccm (2000 a 2001) a dva z třídy Touring Autocross (2012 a loni).

Co ještě chybí k tomu, abyste mohl vyrazit?

Teď nás zdržely nové tlumiče, které máme objednané v Nizozemsku a na které čekáme tři měsíce. Času je málo, ale Paku bychom opravdu rádi stihli.

Asi nejen kvůli tomu, že je to vaše domácí a oblíbená trať?

To samozřejmě také, ale také jde o to, že novopacká trať je ideální na odzkoušení a otestování auta, má pro to ty nejlepší parametry. Navíc je lákavé otestovat trať, na které se na začátku července jede závod mistrovství Evropy.

Návrat k dvojkové Fabii, se kterou jste loni vyhrál evropský šampionát, už není možný?

To už ne. Ta dvojková Fabie závodit bude, v kopřivách neskončí, repasuje se a pojede v Itálii. My jsme z ní ale v rámci úspor použili motor, což je vždycky nejdražší záležitost.

Jste obhájcem evropského titulu, bude titul cílem i s novým vozem?

Jak jinak, závodíme proto, abychom vyhrávali, i když pochopitelně teď máme laťku vysoko.

Jak moc vysoko vzhledem ke konkurenci, která se na vás letos chystá?

Bude kvalitní, ale bohužel jezdci ubývají, což se týká hlavně zahraničních. Je to vidět skoro ve všech třídách, u nás v plechových autech. Třeba loni druhý nejlepší nečeský jezdec v naší třídě Pleskovas chce zkusit rallycross, takže další ubude. I když je u něj ještě šance, že pojede znovu autokros.

Čím si to vysvětlujete?

To je otázka pro někoho jiného. Přitom když se podíváte na startovní listinu několika zemí, tak těch jezdců tam je dost, na Evropu ale většinou nepřijedou. Je to škoda, moc nás není. I proto jsem některé zahraniční jezdce zkoušel, jestli by nechtěli autokros znovu či nově jezdit.

S rallycrossem ale prý koketujete i vy? Má se autokros bát, že přijde o dalšího jezdce?

To určitě ne, v kalendáři mám všech sedm závodů letošního mistrovství Evropy, chceme určitě objet všechno.

A ten rallycross?

Je pravda, že bych si letos jeden závod zkusit chtěl.

Co auto?

Na nové Fabii jsou některé věci udělány tak, aby to rallycrossu vyhovovalo.

Před časem jste také připustil váš přestup v rámci autokrosu, jak je to s vaším možným návratem do třídy Super Buggy, kterou jste před lety také jezdil?

Zatím jsme to odložili, i když koupě jednoho auta, které se nám moc líbilo, bylo na spadnutí. Tohle uvidíme dál i s ohledem na tom, jak se bude situace v autokrosu vyvíjet. Jednak s pravidly, která se mění, a jednak v té návaznosti s jezdci.