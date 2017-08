Evropská autokrosová špička projede Přerovskou roklí

Diváci se mohou těšit na velmi vyrovnané boje ve všech čtyřech evropských třídách a pořadatelé budou pro zatraktivnění celého víkendu usilovat o vložený mezinárodní závod v KartCrossu.

Divize TA, což jsou takzvané velké plechovky, přestože je letos nejméně početná, nabízí strhující souboje, jimž poslední roky vévodí hlavně jezdci českých barev. „Vzpomeňme alespoň nestárnoucího Václava Fejfara, ale i mladé talentované jezdce – Otakara Výborného, Jana Brožka a zejména skoro domácího Martina Samohýla,“ jmenuje Kleiner.

V divizi Buggy 1600 letos přibyli další vynikající čeští jezdci. „Víťovi Nosálkovi a Petru Nikodémovi začali skvěle sekundovat Milan Vaněk a Filip Šmíd. Ale i tak to bude pro naše jezdce velmi těžké, jelikož konkurence v této třídě je co do počtu jezdců největší,“ přemítá Kleiner. „V divizi Super Buggy už také vystrkují růžky naši jezdci častěji než loni. Svědčí o tom zejména vítězství Jakuba Kubíčka v letošním závodě v Nové Pace a v Přerově se mu taktéž tradičně daří.

Při mezinárodním mistrovství České republiky zde vystoupil na stupínek nejvyšší. Přesto budou naši jezdci potřebovat značnou podporu diváků a věříme, že se jich sejde co nejvíce. Samozřejmě, že nebudou chybět stánky s občerstvením a letošní novinka pro nejmenší, jako je například skákací hrad zdarma.“

Závody začínají v sobotu od 11 hodin měřenými tréninky a pokračují v 15.00 souboji v prvních rozjížďkách všech divizí. V neděli bude závod pokračovat od 8.30 druhou sérií rozjížděk. V 10.30 hodin je připraveno slavnostní představení jezdců a ve 11.45 se závodníci utkají v posledních sériích, které rozhodnou o postavení na startu semifinálových, případně finálových jízd. Finále začne ve 14.30.

Pro návštěvu závodiště mohou diváci využít hromadnou dopravu, a to spoje jedoucí do Čekyně se zastávkou nad věží časoměřičů. Pokud využijí dopravu vlastním vozem, mohou parkovat přímo naproti depa závodních strojů. „Věříme, že diváci přijdou podpořit naše jezdce, kteří to nebudou mít v tak nabité konkurenci jezdců z celé Evropy vůbec lehké,“ uzavírá Kleiner.