Strýcová bojovala, ale Serenu Williamsovou v Melbourne nezastavila

Barbora Strýcová se dosud se Serenou Williamsovou utkala jen dvakrát, shodou okolností jen v roce 2012 a obě setkání na Australian Open i ve Wimbledonu vyhrála americká favoritka vždy ve dvou setech.

Tentokrát to byl ale v Melbourne pro zdejší šestinásobnou vítězku mnohem těžší boj, kde se jen úvodní set natáhl téměř na hodinu. A obě hráčky jakoby se v něm od začátku navzájem kopírovaly. Williamsová ztratila úvodní dva servisy, Strýcová též. Jako první udržela podání Serena, vzápětí se to povedlo i Báře. Další brejk Češky, ale okamžitá odpověď Američanky.

Strýcová tradičně bojovala do posledního dechu, dobíhala i zdánlivě ztracené míčky v rozích kurtu a zvládla i těžký game při vlastním podání za stavu 4:5, během něhož dokázala odvrátit čtyři setboly a po desetiminutovém boji srovnala na 5:5.

Nakonec ale tlaku americké favoritky přece jen neodolala. Zvládla sice ještě odvrátit stav 0:40 a další tři setboly, ten osmý však Serena trefila šťastně, její nepovedený return doslova doklopýtal přes síť a po velkém boji tak brala úvodní set 7:5.

Ve druhém setu už Serena tolik šancí Strýcové nenabídla. Brzy získala brejk na 3:1 a při skóre 5:3 mohla zápas ukončit na svém servisu. Česká běžkyně byla ale proti, snížila na 4:5 a podávala na vyrovnání. Bohužel na něj ale nedošlo, Serena proměnila hned první mečbolovou šanci a po výhře 7:5, 6:4 tak letos v Melbourne po Lucii Šafářové vyřadila už druhou Češku.

„Hrát hezký zápasy a prohrávat, to je k ničemu. Radši bych hrála ošklivej zápas a vyhrála ho,“ odmítala Barbora Strýcová chválu za svůj výkon.

„Dala jsem do toho dnes všechno, ale bohužel mi nefungoval servis a to je proti Sereně nutnost. V zápasech s ní pořád záleží hlavně na ní, i když jsem dnes zahrála celkem dobře a mohlo to vypadat vyrovnaně, stejně jsem za ní vlála jako vlajka.

Ale od začátku roku mám osm odehraných zápasů, jsem s tím spokojená a určitě je to motivace do další práce.“ loučila se s australskou šňůrou optimisticky Strýcová.

Čtvrtfinálovou soupeřkou Sereny Williamsové bude Britka Kontaová. Vítězka předchozího turnaje v Sydney potvrdila, že se jí v rodné Austrálii daří. Loni zde při svém debutu v hlavní soutěži došla až do semifinále, kde padla až s pozdější vítězkou Kerberovou.

Cestou do něj tehdy vyřadila po velkém boji v osmifinále až výhrou 8:6 ve třetím setu Rusku Makarovovou a ve stejné fázi turnaje se obě hráčky utkaly v Melbourne i nyní. A znovu byla úspěšnější v Sydney narozená a od roku 2012 Británii reprezentující Kontaová, která vyhrála 6:1, 6:4.

Nejpřekvapivější čtvrtfinalistkou ženské dvouhry se letos v Melbourne stala Mirjana Lučičová Baroniová. Čtyřiatřicetiletá Chorvatka, až 79. hráčka světového žebříčku, porazila ve dvou setech mladou americkou kvalifikantku Jennifer Bradyovou.

Přemožitelka nasazené trojky Polky Radwaňské na Australian přešla přes první kolo pouze před dlouhými 19 lety při své premiéře v roce 1998 a dnes je v Melbourne až ve čtvrtfinále.

Hned dvojí zastoupení bude mít český tenis ve čtvrtfinále ženské čtyřhry. Vedle Andrey Hlaváčkové postupuje se svou americkou spoluhráčkou Mattekovou-Sandsovou i Lucie Šafářová.

V mužském pavouku se po brzkých vyřazeních dvou nejlepších hráčů žebříčku Murrayho a Djokoviče rázem otevřela cesta k úspěchu pro širší startovní pole a o svou šanci v Djokovičově části pavouka dnes jako první bojovali Rakušan Thiem a Belgičan Goffin.

A zápas v Rod Laver Areně jen potvrdil vyrovnanost jejich dosavadních vzájemných soubojů, v nichž dosud vedl Goffin 4:3. Přemožitel Radka Štěpánka sice těsně ztratil úvodní set, když ale získal druhý v tie-breaku, nastartoval se k ještě lepšímu výkonu a Rakušan už nestíhal.

Goffin vyhrál ve čtyřech setech 5:7, 7:6 (7:4), 6:2, 6:2, po loňském Roland Garros se tak na grandslamu podruhé probojoval mezi nejlepších osm a zároveň se stal historicky prvním Belgičanem ve čtvrtfinále Australian Open.