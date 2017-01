Australian Open zahájeno, postupují Berdych a Kristýna Plíšková

Berdych si zahrál jen půlhodinku

Hodně krátký měl svůj úvodní zápas na již 14. Australian Open v řadě Tomáš Berdych. Jeho italský soupeř Luca Vanni vyřadil v posledním kole kvalifikace jiného Čecha Jana Šátrala, ale hned od úvodních minut prvního kola hlavní soutěže pociťoval, že Berdych je jiný kalibr.

Česká jednička vyhrála na kurtu číslo 2 úvodní set za půlhodinku hladce 6:1, Ital se poté nechal ošetřit a následně zápas vzdal. V dalším kole čeká Tomáše Berdycha Američan Harrison, který vyřadil Francouze Mahuta.

„Pro soupeře smůla, pro mě je ale ušetření sil příjemné, má být teď pár dní horko. Na krásu se nehraje, první kolo je prostě za mnou a je potřeba se už připravovat na další zápas.“ neřešil Tomáš Berdych příliš způsob, jakým dnes k postupu došel. A neplánoval ani dodatečnou přípravnou porci.

„Zatrénovat už si dnes nepůjdu, možná kdyby soupeř skrečoval po první gamu, tak bych si třeba ještě zahrát šel. Ale zahrál jsem si celý set, mám za sebou dobrou přípravu a už koukám dopředu. A ne, že jsem hrál dnes málo, není tam přece jen dvacet stupňů a energii se ještě bude hodit.“

Kristýna Plíšková vydřela postup přes Golubicovovou.

Přes dvě hodiny dřela v odpoledním australském horku na kurtu Kristýna Plíšková. Proti žebříčkové sousedce Švýcarce Golubicovové získala úvodní set 6:3, druhou sadu ale naopak ztratila 2:6 a po vyhraném úvodním gamu rozhodujícího setu byla Kristýna poměrně dlouho ošetřována.

Na její výkon to však výrazný vliv nemělo a po klíčovém brejkbolu na 5:3 mohla česká tenistka ukončit zápas při svém podání. To se jí ale vůbec nepovedlo a čistou hrou dala Švýcarce šanci na vyrovnání, těsný náskok ale Plíšková nakonec nepustila a po 2 hodinách a 7 minutách proměnila mečbol ve výhru 6:3, 2:6, 6:4. Ve druhém kole se utká s Rumunkou Beguovou.



Siniaková na úspěch z úvodu roku nenavázala

Jako první z českých tenistů zasáhla dnes do boje Kateřina Siniaková. Ta do Melbourne dorazila povzbuzena premiérovým titulem WTA, který získala v úvodním lednovém týdnu v čínském Šen-čenu a dvacetiletá Češka začala slušně i v Melbourne.



Nad Němkou Görgesovou vyhrála úvodní set za 40 minut 6:3, ale pak jakoby ji zbrzdila neplánovaná pauza po úvodním setu, způsobená ošetřováním jednoho z diváků v hledišti. Po návratu na kurt sice ještě Siniaková získala hned na úvod druhé sady další brejk, postupně ale začala mít navrch německá hráčka.

Siniaková naopak neudržela servis hned dvakrát, Görgesová získala druhý set 6:3 a svůj jediný brejk v úvodu rozhodující sady si německá tenistka dokázala v rostoucím horku na kurtu číslo 19 pohlídat až do vítězného konce. Pro Siniakovou tak úvodní grandslam sezóny skončil letos ve dvouhře po prohře 6:3, 3:6, 4:6 už v prvním kole.

„Škoda, že jsem neudržela náskok ve druhém setu. Měla jsem brejkbol na 3:1, ale bohužel to nevyšlo. Soupeřka se díky tomu dostala trošku do hry a asi si to dnes zasloužila více, hrála lépe než já. „uznala po zápase Kateřina Siniaková, která tak nenavázala na vítěznou čínskou jízdu z úvodu roku.

„Začátek roku se povedl, chtěla jsem uspět i tady, ale věděla jsem, že to nebude jednoduché. Očekávání po prvním vítězném turnaji byla asi určitě větší, i dnes jsem měla dobrý začátek, ale rozhodl nakonec jediný brejk ve třetím setu. Určitě umím hrát líp, ale bojovala jsem až do konce.“