Karolína Plíšková i Strýcová prošly v Austrálii do třetího kola

Karolína Plíšková vyřídila hladce ruskou kvalifikantku

Dva největší dvorce si během úvodních dvou kol vyzkoušela Karolína Plíšková. Turnajová pětka zvládla po Rod Laver Areně v prvním kole hladce i své druhé zdejší představení v Margaret Court Areně, kde byla její soupeřkou ruská kvalifikantka Anna Blinkovová.

Ta sice v prvním kole překvapivě vyřadila nebezpečnou Rumunku Niculescuovou, proti české favoritce však byla zcela neškodná. V úvodním setu odešla s kanárem, první game získala až za stavu 0:6, 0:4 a přestože pak přidala ještě jeden symbolický úspěch, víc jí Plíšková nedovolila.

Za hodinu využila Plíšková mečbol nechytatelným esem a po jednoznačné výhře 6:0, 6:2 doplnila ve třetím kole svou sestru Kristýnu, která se tam probojovala už ve středu. Další soupeřkou Karolíny Plíškové bude v sobotu Lotyška Ostapenková.



„V prvním setu mi vycházelo všechno, servis ale mohl být i tak ještě trochu lepší. Soupeřka byla v úvodu viditelně nervózní, potom to z ní ale spadlo a svou hru zlepšila, o to více mě těší, že jsem to rychle ukončila. Jsem tu opět ve třetím kole, ale věřím, že letos konečně přidám ještě další,“ svěřila se divákům ještě po vítězném zápase na dvorci Karolína Plíšková.

Strýcová přehrála Petkovicovou rovněž s kanárem

Se svou loňskou fedcupovou spoluhrdinkou jako by se v nadcházejícím zápase chtěla na dálku poměřovat i Barbora Strýcová. Stejně jako Plíšková tak nadělila Němce Andree Petkovicové v prvním setu kanára, podání soupeřky sebrala i na úvod druhé sady a po následné dlouhé přetahované vyhrála i osmou hru v řadě.

Snaživá Petkovicová neměla tou dobou na přesnou a organizovanou hru české hráčky recept, svým prvním gamem v zápase sice snížila na 1:2, ale ani po ošetření puchýře na levé noze tempo rozjeté Strýcové nestíhala. Teprve za stavu 4:3 se německé hráčce v předlouhém gamu povedlo využít v pořadí pátou šanci a díky svému prvnímu brejku v zápase tak srovnala na 4:4.

Strýcová sice hned kontrovala dalším brejkem a při svém podání měla možnost zápas ukončit, na servisu ale neuspěla podruhé v řadě a za stavu 5:5 se tak pokračovalo dál. Stejný scénář se však záhy opakoval a napodruhé už Strýcová důležitý brejk potvrdila. Po 77 minutách zvládla i druhý set a po výhře 6:0, 7:5 se ve třetím kole utká s Francouzkou Garciaovou.