Hit Australian Open: Nový Berdych proti nerozehranému Federerovi

Může za to Švýcarovo bolavé koleno a vůči Berdychovi škodolibý los. Federer se po zdravotní přestávce, kterou si vybral ve druhé půlce roku 2016, svezl až na 17. místo žebříčku.

Někdo z výše nasazených borců na něj v Melbourne musel narazit už ve třetím utkání. „Bohužel jsem to já,“ pravil Berdych. „Ale v pohodě, tu výzvu beru.“

Předchozích jedenáct setů (a tedy pět duelů) se slovutným sokem prohrál. Naposledy právě před dvanácti měsíci v Laver Areně, ve čtvrtfinále Australian Open.

Jenže tentokrát by mu v boji s titánem mohly přát zvláštní okolnosti. Tak především: Federer od loňského Wimbledonu nastoupil jen k exhibičním partiím na Hopman Cupu a k úvodním dvěma mačům v Melbourne, v nichž zdolal rakouského mazáka Melzera a amerického zelenáče Rubina.

Pro běžného smrtelníka by to znamenalo těžko překonatelný handicap. „Můžete trénovat, jak chcete, ale zápasová fyzička je úplně něco jiného,“ míní veterán Radek Štěpánek. „Nenasimulujete tlak, nervy, vyprodané tribuny. Rogerovi určitě bude chybět praxe.“

Nicméně pořád je řeč o muži, jehož virtuozitě se přiblížilo jen pár sportovců v dějinách. O držiteli rekordních sedmnácti grandslamových titulů. O borci s takřka nadpozemskými schopnostmi, jenž má s Berdychem bilanci 16-6.

O božském Rogerovi. „Čekám ho v plné síle,“ říká dlouhán z „Valmezu“. „A kdyby se nepředvedl v ideální formě, byl by to pro mě bonus.“

Federer v pozdější fázi kariéry sází na zkracování výměn, využívá své brilantní voleje. I na Berdycha tato taktika platila. Také proto by se slušelo tipovat triumf favorita.

A jaké okolnosti by mohly svědčit věčnému čekateli na jednu ze čtyř vzácných trofejí? Na melbournských betonových dvorcích míče tentokrát dost sviští. „A na rychlých površích mi Tomáš často dělal problémy,“ řekl Federer. „Vím, co dokáže. Musím svůj výkon zase zvednout a soustředit se na své podání, abych mu nepomáhal.“

Berdycha jistě povzbudí vzpomínka na leden 2015, kdy na Australian Open po sedmnácti porážkách za sebou smetl Španěla Nadala, který se podobně jako nyní Federer vracel po zranění.

Sebevědomí opře též o prvky, jež do svého herního systému zabudoval pod vlivem nového kouče Ivaniševiče. Překopaný servis s nižším nadhozem, zvýšenou agresivitu, častější výlety na síť. „Pár věcí bude pro Rogera nových,“ naznačil.

Do ostře sledované noční show nakráčí naprosto čerstvý, neboť mu v úvodním kole po setu vzdal Ital Vanni a ve druhém vyprovodil Američana Harrisona 3:0.

„Myslel jsem, že Harrison natropí Tomášovi víc problémů,“ konstatoval Federer. „Já se zatím teprve dostávám do ráže. Někdy to prostě není na kurtu paráda. Někdy je to jen obyčejný boj.“

Baletní mistr s raketou se dovede proměnit v zavilého dříče. Přesto se nabízela otázka: Kdy jindy by ho měl Berdych přemoci, když ne teď?