Ač nevyšla společná dovolená, tančící mašina jede. Pohoda, říká Šafářová

Před dvěma lety je dal dohromady Rob Steckley. Kanadský trenér Češky Šafářové a kamarád Američanky Mattekové-Sandsové netušil, že právě sestrojil mašinu na výhry.

Ty dvě hned na první společné akci - na Australian Open 2015 dopochodovaly až k poháru.

A lesklé trofeje sbíraly i dál: Stuttgart, Paříž, Toronto, Miami, New York, Wu-chan, Peking. Na pár měsíců je přibrzdila pouze nemoc Šafářové a poté zranění ruky její parťačky.

Jinak jsou ovšem zatraceně těžko k poražení, o čemž svědčí jejich bilance 59-10, z toho na betonu 35-1.

„Máme za sebou tři tituly z grandslamu, loni se nám povedla asijská šňůra. Nepřiletěly jsme sem uhrát dobrý výsledek, ale vyhrát,“ řekla devětadvacetiletá Šafářová.

Před dvěma lety jste při čekání na zápasy zavedly čajové dýchánky v šatně. Pokračujete v tomto zvyku?

Vidíte, čaj už jsme dlouho neměly. Zase ale dáváme tanečky.

Ano, na internetu letí video, na němž společně křepčíte. Co vás to popadlo?

Shaun T je celkem známý na taneční tréninky. Bydlí ve Phoenixu a znají se s Bethanií. Je to celkem fanda do tenisu, tak se přijel podívat a zadal nám takovou rozcvičku. Sranda musí být.

Skutečně? Je pro vás ve čtyřhře důležitá?

Pro mě je podstatné, abych s parťačkou měla kamarádský vztah. Když je debl jenom práce, tak to nikdy není taková paráda. Kdybych v něm necítila pohodu, určitě bych ho nehrála tolik. Ale s Bethanií mě baví, takže bych se ho nevzdala.

Divoký tanec tenisové dvojice:

S Bethanií jste poprvé nastoupily právě v Melbourne, vzpomínáte?

Určitě. Loni jsem po nemoci chyběla. Je hezké se po dvou letech vrátit. Tím spíš, že se nám zase takhle daří.

Co jste si od vašeho sloučení tenkrát slibovaly?

Vůbec nic. Měly jsme strašně těžký los a musely porazit všechny dobré páry. Nějak se to sešlo a začal hezký příběh. Jsou i další holky, co spolu dobře vycházejí. Ale my jsme fakt hodně velké kámošky. Tenhle týden jsme spolu byly v kině na Passengers. Zajímavý film, trochu jako Titanic.

Myslíte, že vaše přátelství přesáhne i vaše tenisové kariéry?

Doufám. Sedíme si jako lidi. Jedna na druhou se můžeme spolehnout. Dokonce jsme spolu chtěly strávit dovolenou, jenže Beth pak měla nějaké povinnosti.

Jak se jako pár zlepšujete?

Už od první chvíle jsme si sedly. Čím déle spolu hrajeme, tím víc variant zkoušíme. Někdy třeba na Bethaniin servis zůstaneme obě vzadu. Taktiku měníme, ale hlavně si to pořád užíváme. Přitom bojujeme, obracíme zápasy a zvládáme koncovky.

Poprvé se o grandslamový titul střetnete s Češkou. Jaké to bude?

Asi trochu zvláštní. Ale jedna z nás bude mít pohár, což bude pro Česko fajn.

Mění se pocity z postupu do finále?

Radost máme zase. Ale když se nám to tady povedlo poprvé, všude jsme se fotily a bylo to takové větší hurá.

Když zvítězíte, zatančíte na centrkurtu?

Nevím, ještě jsme se o tom nebavily. Ale kdybychom vyhrály, tak bychom taneček asi daly.