Sen atletického supertalentu Malíkové: co nejvíc se zapsat do historie

„Sportovat je lepší než se někde doma nudit,“ řekla atletka Sokola Opava a členka Centra individuálních sportů Ostrava na letní téma.

Na nějaké lelkování nemá čas. Sotva se vrátila z vrcholných závodů sezony, tento týden vyrazila se svým opavským klubem na soustředění do Krkonoš.

Její trenérka Jana Gellnerová tvrdí, že takový běžecký talent jako Malíková v Opavě dosud nebyl.

„Ale nemyslete si, že když přišla, tak jsem hned věděla, že z ní bude mistryně, jak se to může spoustě lidí zdát. Musela se nejprve naučit běhat,“ upozornila Jana Gellnerová, která se Malíkové věnuje od přípravky. „Klape nám to, rozumíme si i s jejími rodiči. To je několik aspektů, které jsou za jejími úspěchy.“

Barboře bude v prosinci 16 let. Má na to, aby se prosadila i mezi dospělými?

„Není třeba nic uspěchat. Nejprve musí pomalu postupovat jednotlivými věkovými kategoriemi,“ uvedla Gellnerová. „Pořád se vyvíjí, takže uvidíme, jak vše půjde.“

Jisté je, že by ji už nyní rády získaly i pražské kluby. Barbora je však v Opavě spokojená. Od září tam začne na Střední průmyslové škole stavební studovat architekturu.

Malíková řekla, že takové výsledky, jakých nyní dosáhla, vůbec nečekala.

„Trenérka ale nachystala přípravu moc dobře a na tom světovém šampionátu se vše sešlo - počasí, rychlý povrch a i moje psychika byla v pohodě,“ usmála se mistryně světa.

A výsledkem byl vítězný čas - 52,74 vteřiny.

„Ten je fantastický, na její věk neuvěřitelný,“ řekla ředitelka Centra individuálních sportů Ostrava Taťána Netoličková, která ještě za svobodna jako Kocembová byla druhá na mistrovství světa 1983 v Helsinkách. Tam zaběhla svůj nejlepší výkon 48,59 vteřiny.

„Letos jsem si pro sebe dala limit 53,85 vteřiny,“ přiznala Barbora Malíková. „A ten jsem o více než vteřinu překonala. Pro další rok jsem si žádný čas ještě nestanovila, ale chci se zlepšit.“

Mohla by jednou překonat i Taťánu Netoličkovou nebo Jarmilu Kratochvílovou, která na 400 metrů drží český rekord 47,99?

„Mám svůj cíl - zapsat se co nejvíce do historie. Je to jen na mně, ale i na dalších okolnostech, zda se mi to podaří.“

Jednou by ráda startovala na olympijských hrách i mistrovství světa dospělých. To letošní, které zítra začne v Londýně, bude sledovat jako divačka. Žádnou favoritku na své čtvrtce ale nemá. „Budu koukat spíše na české atlety a fandit jim,“ uvedla.