Hejnová se těší na Londýn: Jsem holka ze severu, déšť by mi nevadil

Na mistrovství, které město u Temže hostí od pátku 4. srpna, česká překážkářka zaútočí na zlatý hattrick.

A Hejnová cítí, že její forma před vrcholem sezony stoupá. „Samozřejmě je pro každého snem obhájit, ale letos se běhá opravdu rychle. Záleží, v jaké formě přijedou soupeřky. To se uvidí až tam po rozběhu a semifinále,“ odhadovala. „Byla bych spokojená s jakoukoli medailí.“

Jejími největšími konkurentkami budou Američanky, které mají zaběhnuté časy pod 53 sekund. Hejnová věří hlavně Shamier Littleové a Kori Carterové.



Hejnová dovrší trio šampionátů, na nichž patří mezi adeptky na stupně vítězů. Přesto se situace liší. Zatímco na mistrovství světa do Moskvy v roce 2013 odjížděla jako jednoznačná světová jednička a věděla, že si cestu za titulem může pokazit jen sama, tentokrát bude spíše útočit zezadu.

Hejnová na MS v Londýně Jedna z největších českých medailových nadějí do Londýna odletí ve středu 2. srpna. Rozběhy na 400 metrů překážek jsou na programu 7. srpna, semifinále o den později a finálový běh ve čtvrtek 10. srpna.

Situace je podobná jako před mistrovstvím světa v Pekingu 2015; i tehdy byla sezona vyrovnaná. „Holky v Rabatu viděly, že mi forma jde zase nahoru. Věřím tomu, že se mnou pořád počítají, budou si na mě dávat pozor. Bude to pro mě motivace, abych ukázala, že pořád patřím do špičky,“ řekla česká rekordmanka.

Na Diamantové lize v marockém Rabatu v polovině července zaběhla svůj nejlepší letošní čas 54,22. Poměrně dobře dopadl i čtvrteční test na 300 metrů překážek v Chebu, kde dosáhla podobného času jako v roce 2015 před vítězným mistrovstvím světa v Pekingu.



Proto vyhlíží návrat na londýnský stadion, kde v roce 2012 získala bronzovou olympijskou medaili. Navíc zde i po olympiádě vyhrála ještě dva závody Diamantové ligy. „Na tom stadionu se mi vždycky daří. Je tam výborná atmosféra, diváci tam atletice rozumí,“ vzpomínala.

A věří, že by jí mohlo pomoci i počasí. „Kdyby pršelo, tak si myslím, že to bude moje deviza. Jsem holka ze severu, takže to není pro mě zas tak hrozné jako pro Američanky a holky z teplých krajin,“ usmála se rodačka z Liberce.