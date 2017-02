Do Otrokovic se atleti rádi vrací: Není tady nuda

„Mám tenhle mítink ráda. Když můžu a nejsem nemocná, tak se tady vždycky zastavím,“ říkala 28letá Klučinová, poté co doběhla do cíle sprintu na 40 yardů na třetí pozici.

O výsledek jí nešlo. Po zranění se teprve dostává do formy. Svůj jediný start na východě Moravy si přesto užila. V Otrokovicích už závodila jako dorostenka a za tu dobu si k místu vybudovala kladný vztah.

„Člověk se rád vrací na místa, kde třeba nedostane nejvyšší odměny, ale kde se mu líbí a kde rád závodí,“ vyznala se sedminásobná česká mistryně republiky.

Místní specifická hala, která postrádá klasický běžecký ovál a kde se skokani do dálky odráží proti zdi, jí vyhovuje: „O to je to zajímavější. A aspoň není nuda. Je to změna.“

I proto ji čerstvá informace o možném konci mítinku METAL PS, který se letos koná už podevatenácté, nepříjemně zaskočila. Halu čeká letos rekonstrukce, po níž se změní tartanový povrch na palubovku.

„Mrzelo by mě to. Hlavně by to byla blbost, když je tady tak pěkná víceúčelová hala,“ podotkla Klučinová. „Byla by škoda, kdyby mítink zanikl. Hlavně pro děti, které tady před námi od rána závodí. Jezdil jsem sem jako kluk,“ přidal se místní odchovanec a bývalý český reprezentant Martin Stašek, který vyhrál kouli mužů.

Hlavní hvězdou večera byla lotyšská vícebojařka Aiga Grabusteová, která ovládla všechny tři disciplíny trojboje – kouli, sprint i dálku, v níž atakovala rekord mítinku.

„Překvapila mě pěkná kulisa v nezvyklé hale,“ pověděla Lotyška, která se ukázala v Otrokovicích poprvé. Přátelskou atmosféru si pochvaloval také italský výškař Eugenio Meloni. „Pro pořadatele nebyl nic problém. Když jsem chtěl něco sladkého před závodem, hned mi to zajistili,“ usmíval se medailista z mistrovství Evropy do 23 let.