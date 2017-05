Špotákové se v přípravě zranění vyhnula, zato ji trápila zima

Se skupinou trenéra Rudolfa Černého absolvovala dvojnásobná olympijská vítězka soustředění na Tenerife. Když se začátkem dubna vrátili, udeřila v Česku zima. „Celý duben až doteď jsem měla dvě házení nad 10 stupňů Celsia. Nejde vypilovat technika závodu naplno. Protože jste v šusťácích, ale svléknete se a zebou vás ruce,“ vyprávěla.

První závod absolvovala o víkendu při první lize družstev v Hradci Králové, kde hodila 59,14 metru. „To byl spíš takový lepší trénink. Bohužel to zase zhatilo počasí. Deset minut před závodem nás to tam strašně spláchlo, musely jsme být schované. A pak i při prvním pokusu pršelo. Pak ještě začal foukat protivítr,“ řekla dnes Špotáková novinářům.

Zatímco loni doháněla tréninkové manko, tentokrát je v dobré fyzické kondici. „Opravdu jsem připravená dobře, akorát se to moc neprojevuje. Potřebuje si to nějak sednout v tom házení z plného rozběhu,“ poznamenala.

Příští týden vstoupí v americkém Eugene do Diamantové ligy. A netěší se tam. „Je to přeci jenom strašná dálka. Teď jsem zjistila, že hážu už v pátek večer v předprogramu, což je ve čtyři ráno našeho času. Je tam devět hodin posun, den před tím přilítáme. Je to prostě málo oblíbený závod,“ řekla.

Většinou tam fouká proti a rozběžiště je zapuštěné v trávě, což jí taky nevyhovuje. Proto od sebe v Eugene nic nečeká. „V podstatě tam jedu s tím, že to tam nějak ve zdraví přežiju. To je tak spíš zkusit urvat bod do Diamantové ligy,“ řekla.

Stejně jako další vrhači mají i oštěpařky v Diamantové lize jen čtyři mítinky a finále v Curychu. Špotáková zatím není nijak nadšená z nového formátu, kdy se o vítězi Diamantové ligy rozhodne až při finále. „Myslím si, že když je to nějaký seriál, že by tam asi měly být započítané ty závody. Mělo by to vypovídat o konzistenci během sezony,“ uvedla. Upozornila také, že na závěrečném mítinku Diamantové ligy obvykle nevyhrávají závodníci, kteří krátce před tím uspěli na mistrovství světa.

Věří, že si po Eugene spraví chuť na oblíbeném Odložilově memoriálu, který se uskuteční 5. června na Julisce. „To bych viděla jako začátek sezony. Na Odložilovi bych si ráda udělala radost. Poslední roky mi pomohl, vždycky jsem se tam nějak vyhrabala,“ řekla.

Pak ji v červnu čeká mistrovství republiky a mistrovství Evropy družstev. Od 6. do 16. července mají oštěpařky další tři mítinky Diamantové ligy v Lausanne, Londýně a Rabatu. Vrchol sezony ji čeká na začátku srpna na mistrovství světa v Londýně.