Čtvrtkař Maslák doběhl pátý na mítinku v Záhřebu

„Při rozcvičení jsem se cítil dobře, ale bohužel už je konec sezony, takže nebyly psychické síly, abych to nějak rozběhl, a podle toho to taky tak nějak dopadlo. Sice jsem bojoval, ale už to bylo skoro beznadějné,“ řekl Maslák na webu Top Athletics.

O nejlepší výkon v historii Memoriálu Borise Hanžekoviče se postarala i hvězdná domácí diskařka Sandra Perkovičová. V soutěži dvakrát přehodila sedmdesátimetrovou hranici a zvítězila výkonem 70,83, přičemž letos hodila světová šampionka dál jen v červenci v Bellinzoně při osobním rekordu 71,41.