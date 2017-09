Finále v Plzni si chci užít, půjdu do toho naplno, říká oštěpař Frydrych

„Jsem moc rád, že byla zrovna tam, u mého největšího úspěchu. A hned jsem jí řekl, že teď se mnou bude muset jezdit na všechny závody,“ směje se Frydrych.

Časový program finále MČR družstev v Plzni 9:30 - kladivo (Ž)

11:00 - kladivo (M)

12.10 - 5000 m chůze (M + Ž)

12.50 - dálka (Ž), tyč (M), disk (M), koule (Ž)

12.55 - 100 m (Ž - rozběhy)

13.10 - 100 m (M - rozběhy)

* 13.20 - slavnostní zahájení

13.35 - 800 m (Ž)

13.45 - 800 m (Ž)

13.55 - 100 m překážek (Ž)

14.05 - 110 m překážek (M), dálka

(M), disk (Ž), koule (M)

14.20 - 400 m (Ž)

14.30 - 400 m (M)

14.45 - 3000 m (Ž)

15.00 - 3000 m (M)

15.15 - 100 m (Ž - finále)

15.25 - 100 m (M - finále), trojskok (Ž), tyč (Ž), oštěp (M), výška (M)

15.40 - 400 m překážek (Ž)

15.50 - 400 m překážek (M)

16.05 - 3000 m překážek (Ž)

16.20 - 3000 m překážek (M)

16.35 - 200 m (Ž), trojskok (M), oštěp (Ž), výška (Ž)

16.45 - 200 m (M)

17.00 - 1500 m (Ž)

17.10 - 1500 m (M)

17.20 - 4x100 m (Ž)

17.30 - 4x100 m (M)

17.40 - 4x400 m (Ž)

17.50 - 4x400 m (M)

* 18.00 - vyhlášení výsledků

Tak schválně. Tipněte si, zda klatovského rodáka bude jeho choť povzbuzovat i v neděli v Plzni. Na městském stadionu na Skvrňanech vyvrcholí mistrovství České republiky mužů a žen a Frydrych bude jednou z hlavních hvězd mítinku.

„V regionu vždycky závodím rád. Hází se mi tady výborně. Tak nějak to vyšlo, že zrovna zde se mi nejvíce dařilo. Až Londýn to zlomil, v pravou chvíli,“ říká Frydrych a na extraligové finále v Plzni se těší. „To hlavní už je za mnou. Mohu být klidnější. Není třeba překonávat žádné limity a podobně. Určitě si to přijedu užít, ale to neznamená, že do toho nepůjdu naplno, chci se představit v co nejlepším světle,“ vzkazuje 29letý oštěpař.

Do rodných Klatov se teď člen pražské Dukly dostane jen čas od času. Pořád jsou ale pro něj domovinou, do níž se rád vrací. „Naši vždycky popisují, jak to tady lidi prožívají. Tak si to vždycky vyslechnu. Každopádně do Klatov pořád jezdím rád. Těší mě, když se mohu setkat s lidmi, které teď bohužel nemám příležitost tolik vídat,“ říká Frydrych.

Ale ještě zpět k srpnovému světovému šampionátu. Až do letoška se klatovský rodák ve velkém závodě nedostal do finálové osmičky. Až v Londýně to zlomil. „Možná mi pomohlo, že sezona nebyla do té doby moc dobrá, takže jsem rozhodně nebyl považován za favorita. Mohlo se stát, že bych měl super rok, a pak bych to třeba v Londýně neunesl. Byl jsem v pozici, kdy jsem mohl jen získat,“ podotýká svěřenec kouče Jana Železného.

Ještě o stupínek výš skončil Frydrychův reprezentační parťák Jakub Vadlejch. I on si vylepšil osobní maximum a za hod dlouhý 89,73 metru vybojoval stříbrnou medaili. Nad síly skvělých Čechů byl pouze Němec Johannes Vetter.

„Pocity jsou pořád stejné, jen se s odstupem času trochu prohloubily. Na jednu stranu jsem rád, že po špatné sezoně, kdy jsem byl marnej, se mi podařilo získat medaili. Zároveň jsem se ale ten den cítil skvěle. Tak, že mohu porazit každého. Což se bohužel nestalo, což člověka zamrzí. Každopádně je to ale i tak můj životní úspěch a motivace do budoucna,“ popisuje Frydrych.

Na nový osobní rekord čekal dlouho, přitom hranici osmaosmdesáti metrů překonal už ve 22 letech. Další dlouhý hod však přišel v pravou chvíli. „Je frustrující, když do hodu dáváte všechno a jste přitom o deset metrů níže. Vždycky jsem věděl, že tu dálku v sobě mám a bylo jen otázkou času, kdy se to povede.“ Těsně před šampionátem přitom provedl Frydrych riskantní krok a změnil techniku. Nakonec se to ukázalo jako jeden z rozhodujících faktorů.

Může hodit ještě dál? „Fyzicky jsem připravený na to, že hodím devadesátku. Už šest let. Trénink již nemůže být lepší. Ale vždycky jde hodně o techniku. A také o to, aby se všechno sešlo. Jako v Londýně,“ uvažuje Frydrych.

V jeho disciplíně rozhoduje délka hodu. Ale jak by dopadl, kdyby mířil na přesnost? „Kdysi byl v rámci stockholmského mítinku i hod na cíl. Jeden rok se mi podařilo vyhrát a ten další jsem byl poslední,“ reaguje s úsměvem. Na tréninku s dalšími oštěpaři se ale prý občas vsadí o pivo, kdo trefí čáru.

Do Plzně v neděli přijede Frydrych poprvé v roli medailisty z mistrovství světa. Jaký výkon předvede na Skvrňanech?