Bohatí Turci spustili škatulata, mají největší talent z Balkánu

Celek z portfolia tureckého „občana Kanea“ Ferita Sahenka se pohybuje v horní polovině euroligové tabulky, druhé místo má nadosah. Sen o účasti v istanbulském Final Four rozhodně žije.

Takže proč ho nepodpořit další posilou?

Dres Darüssafaky tedy oblékne Ante Žižič, teprve devatenáctiletý chorvatský pivotman.

Trenér David Blatt si navrch přivedl Kestutise Kemzuru. Někdejší kouč českých šampionů z Nymburka či litevské reprezentace se stane novým prvním asistentem. Ten předchozí - Lotyš Ainars Bagatskis - zamířil na pozici hlavního trenéra v Maccabi Tel Aviv.

Povánoční změny nováčci v kádrech euroligových klubů Bruno Fitipaldo

Uruguayský rozehrávač má v Galatasarayi nahradit dříve odejité Russe Smithe a Justina Dentmona, turecký klub ho vykoupil z italské Orlandiny. Deon Thompson

Americký pivot míří z Galatasaraye do Crvené zvezdy. Alessandro Gentile

Velký, jenže uvadající talent Milána chce restartovat kariéru v Panathinaikosu. Quincy Miller

Do Maccabi přišel už před sezonou, jenže druhou polovinu roku 2016 strávil na marodce. Teď je zpátky na hřišti. Dominic Waters

Třicetiletý americký rozehrávač opustil italské Cantú, aby si po čtyřech letech zahrál Euroligu, sáhl po něm Olympiakos.

Ale zpět k Žižičovi. Tenhle příchod je totiž pozoruhodný hned z několika úhlů pohledu.

Jak může být teenager bez dosavadní euroligové praxe okamžitě platný jednomu z nejambicióznějších evropských celků? U jeho vrstevníků by asi panovaly pochybnosti, Žižič však může být velkým oživením jakéhokoli kádru.

V dresu Cibony Záhřeb drtil Žižič veškerou konkurenci z Jadranské ligy. Svých 212 centimetrů využil třeba k 37 bodům a 20 doskokům proti MZT Skopje nebo 35 bodům a 12 doskokům s Mega Leks Bělehrad. V průměru stíhal 20 bodů (při úspěšnosti střelby 69,5 %) a 9,2 doskoku.

V Lize mistrů dodával 16 bodů na utkání, když jeho příspěvek ani jednou neklesl pod 10 bodů, k nim připojoval 5,9 doskoku.

Trenér David Blatt už tentokrát nemohl odolat. Pro Žižiče má slabost dlouhodobě. Anteho staršího bratra Andriju (dnes činovníka v Ciboně) dovedl před dvěma lety k euroligovému titulu s Maccabi.

A nechybělo moc, aby u toho už tehdy byl i mladší z bratrů Žižičových. „Za Blatta byl v Maccabi na testech Ante společně s Draganem Benderem (bývalý hráč Maccabi, čtyřka letošního draftu NBA), větší dojem na Blatta udělal Ante. Od té doby si ho velice dobře pamatuje,“ tvrdí Žižičův protřelý agent Miško Ražnatovič.

Žižičova zastávka v Darüssaface by měla být především krátkodobou výpomocí. V další sezoně by měl Antemu zelený dres zůstat, na něm by se však měl objevit nápis Boston.

„Podpis smlouvy s Darüssafakou není vůbec žádnou překážkou v tom, aby Žižič hrál příští rok v NBA. On bude dominovat i v NBA, takže já ho tam chci vidět co nejdřív,“ pravil agent Ražnatovič o čísle 23 v letošním draftu.

A obdobná očekávání má také americká strana. „V našich plánech s Žižičem od další sezony počítáme,“ ujišťuje Austin Ainge, který se v Celtics stará o hráčský rozvoj.

Nenadálý odchod hlavní hvězdy způsobil v Ciboně velké vášně, klub opustil Aco Petrovič. Bratr slavného Dražena Petroviče a dnešní trenér chorvatské reprezentace je v Ciboně výkonným viceprezidentem. Tedy vlastně byl...

Chorvatský celek zároveň už našel za Žižiče náhradu, přijít by měl reprezentant Luka Žorič, naposledy hráč Realu Betis Sevilla.