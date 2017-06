U Máchova jezera kralovala slovenská naděje Schmiedlová

Schmiedlová, které minulý týden patřilo ve světovém žebříčku ATP 250. místo, neztratila na turnaji ani jeden set. Průběh finále si trochu zkomplikovala, když v prvním setu vedla už 5:1, ale pak o něj musela bojovat, a ve druhé sadě prohrávala s důraznou soupeřku 1:3.

Nakonec se však mohla u Máchova jezera radovat z vítězství, zisku důležitých 50 WTA bodů a také z nemalé finanční prémie necelých čtyř tisíc dolarů.

„Lapková hrála výborně, nedala mi nic zadarmo. Musela jsem o výhru bojovat, ale závěry setů jsem zvládla. Na Staré Splavy budu ráda vzpomínat, byl to příjemný turnaj, ale mým cílem je vrátit se do horních pater světového pořadí. Nejbližším cílem je vybudovat si pozici pro start v kvalifikaci na US Open a ráda bych už absolvovala nějaké hlavní turnaje série WTA Tour 250,“ prozradila Anna Karolina Schmiedlová, která v sobotním semifinále zdolala svoji krajanku a nasazenou jedničku Kužmovou poměrně hladce 6:1 a 6:4.

Slovenská tenisová naděje bojuje o návrat do horních pater žebříčku, protože předloni byla dokonce už na 26. příčce.

Výhru ve čtyřhře oslavil česko-rumunský pár Zarycká, Andreiová, který ve finále zdolal německá dvojčata Mordergerovy.

Nedělními finále dvouhry předcházela pohledná exhibice slavných tenistů a tenistek české i československé historie. Sourozenci a patroni starosplavského turnaje Mácha Lake Open Helena a Cyril Sukovi v ní porazili duo Hana Mandlíková, Bohdan Ulihrach po boji 7:6.

„V tomhle krásném prostředí jsem si tu exhibici užila výborně, protože jich moc nehraju. Je to hlavně o srandě, aby se lidi pobavili, protože ty naše výkony už samozřejmě nemůžou být jako před lety. Nejsme nejmladší, už se tolik nepohybujeme, spíš se pohybovala pusa,“ říkala s úsměvem 55letá Hana Mandlíková, vítězka čtyř grandslamových turnajů ve dvouhře - Australian Open (1980, 1987), Roland Garros (1981), US Open 1985) - a dvojnásobná finalistka Wimbledonu (1981, 1985).

„Tenis hraju už jenom málo, občas si zahraju s dětmi, ale jinak chodím radši na golf,“ uvedla Mandlíková.