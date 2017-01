Nejlepším plavcem roku je už počtvrté v kariéře Barbora Závadová

Závadová v hlasování funkcionářů a trenérů získala 114 bodů a o šest porazila kraulaře Jana Micku. Třetí místo obsadila Simona Baumrtová s 52 body.

Nejlepší juniorkou je kraulařka Barbora Seemanová, dálkovou plavkyní Jana Pechanová, kategorii synchronizovaného plavání vyhrály Soňa Bernardová s Alžbětou Dufkovou a nejlepším skokanem je Michal Navrátil.

Třiadvacetiletá Závadová uspěla loni na mistrovství Evropy v Londýně, kde byla sedmá na své silné trati, v létě se jí ale nevydařily olympijské hry v Riu de Janeiro. Na světovém šampionátu v krátkém bazénu ve Windsoru se zpátky do špičky vrátila, to už ale plavala pod vedením Itala Paola Bossiniho. Ten nahradil Jaroslava Strnada, který odešel do trenérského důchodu.

Micka si z mistrovství Evropy přivezl čtvrté místo na kraulařské osmistovce a páté v závodu na 1500 metrů; na delší trati navíc jako první Čech zaplaval čas pod 15 minut. Na olympiádě v Riu obsadil na patnáctistovce dvanáctou pozici.

Největším úspěchem Baumrtové byla pátá pozice na trati 200 metrů znak na evropském šampionátu.

Závadová vyhrála anketu také za rok 2011, letos tedy triumfovala už počtvrté v kariéře, čímž vyrovnala rekord Baumrtové. Ta ovládla hlasování v letech 2009 a 2010 (volili se zvlášť muži a ženy) a také v sezonách 2012 a 2013. Třikrát získali ocenění polohovkářka Hana Černá, znakařka Ilona Hlaváčková a kraulař Květoslav Svoboda.