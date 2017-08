Trápení Železné lady. Kerberová z tenisového trůnu sviští mimo desítku

Německý bulvár Bild o ní napsal: „Ztrapnila se.“ Jenže nyní nejde jen o palcový titulek, ono je to v případě Angelique Kerberové pravda.

Aby obhájkyně titulu za rok skončila v 1. kole, to je blamáž. A aby žena, která v roce 2016 vyhrála Australian Open i US Open a ve Wimbledonu padla až ve finále, a najednou měla za své roční grandslamové maximum dvě 4. kola? To je poněkud na pováženou. Kariéra německé hvězdy úpí.

„Oproti loňsku je najednou všechno úplně opačně,“ přiznala po facce od 19leté japonské soupeřky Naomi Ósakaové.



Po báječném období i Kerberovou začalo zrazovat tělo. Výsledky i pohoda jsou fuč. „V první řadě se pokusím stoprocentně uzdravit,“ řekla Kerberová, již trápí bolavý loket. I její přeslavní mužští kolegové Novak Djokovič a Andy Murray, rovněž bojující se zdravím, aspoň na začátku roku brali tituly. Kerberová se vyjma prohry ve finále v Monterrey o žádný ani neucházela.

Dominance 29leté Němky trvala poměrně krátce. V čele žebříčku vydržela 34 týdnů, nyní padá a padá. V průběžném pořadí „live“ hodnocení WTA po prohře v New Yorku sletěla na 12. pozici, další soupeřky ji ještě mohou přeskočit.

Výraz bezradnosti. Němka Angelique Kerberová vypadla v prvním kole US Open.

První úkol je jasný: dobít baterky. „Jedinou věc bych udělala jinak - po loňské sezoně bych si prodloužila dovolenou o týden až dva. Chce to si dopřát kompletní restart, začít úplně odznova,“ vyprávěla smutně.

Loni právě na US Open zamezila grandslamovému snu Karolíny Plíškové, kterou předčila ve finále. Zdála se mentálně silná, připravená k delší vládě. Jenže s výjimkou Sereny Williamsové tenisu takové dámy v posledních letech chybějí. Místo toho, aby se Kerberová na trůnu pevně usadila, zmizí poprvé od září 2015 z elitní desítky.

„Pravda je poměrně prostá. Pokud ke každému míči neustále dobíhá o půl kroku později, nemůže využít svých silných stránek,“ řekla o ní v New Yorku legendární Chris Evertová. „Loni byla nejtvrdší i nejrychlejší, hotová Železná lady. Pevná jako skála v příboji.“

Jenže její tělo i mysl zeslábly. Pro Eurosport to potvrdila i německá fedcupová kapitánka Barbara Rittnerová: „Je mi jí šíleně líto. Podle řeči těla zkusila všechno, co šlo, ale z herního hlediska jí chybí to, co ji zdobilo. Tedy agresivní tenis spojený se sebevědomím na kurtu.“

Kerberová není první (a nejspíš ani poslední) tenistkou, kterou jako by blízkost k tenisovému slunci sežehla. Rittnerová ji na dálku nabádá, aby klidně vstupovala i na méně vážené turnaje: „Potřebuje vítězit, a je úplně jedno, kde. Pouze výhry mohou zase zapálit knot jejího sebevědomí.“

Železná lady aktuálně trpí pod nánosem tenisové rzi, ale nehodlá se smířit s tím, že by snad už měla mít vše za sebou. Kariéru balit nechce.

„Vím, že jsem silná a že se vrátím ještě silnější. Rozhodně se nevzdám,“ říká padlá šampionka. Třeba newyorská lekce poslouží jako odraz od dna.