Bývalý motocyklový šampion Nieto zemřel na následky nehody na čtyřkolce

Nieto byl hospitalizován od 26. července, kdy do něj zezadu narazil automobil a on vylétl ze své čtyřkolky. Lékaři ho uvedli do umělého spánku a jeho stav byl hodnocen jako „velmi kritický“.

Rodák ze Zamory je s 13 tituly druhým nejúspěšnějším motocyklovým jezdcem historie po Italovi Giacomu Agostinim (15). V kariéře vyhrál 90 Velkých cen, šestkrát se stal šampionem třídy do 50 ccm a sedmkrát v kubatuře do 125 ccm, všechny tituly získal mezi roky 1969 a 1984. Poslední závod absolvoval v roce 1986.