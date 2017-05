Zachraňte Andyho! Jak Murray dál „živoří“ v roli tenisové jedničky

Muže, který je tenisovou světovou jedničkou, navíc pořád s nedostižným náskokem. Co by absolutní většina obyvatel planety dala za to, aby se do trápícího se miliardáře převtělila!

Ale dosti ironie. Skotská sportovní ikona je na tom dobře jak obecně, tak žebříčkově. Což nic nemění na faktu, že forma se u Murrayho nyní hledá podobně složitě jako lochneska v jezeře. Z posledních 10 duelů má bilanci 5–5.

„Není to dobré,“ uznal sám poté, co v Římě vypadl po prvním utkání. „Posledních pár týdnů je těžkých, nepředvádím dobrý tenis. Musím najít způsob, jak to změnit.“

Pro tento časový úsek má i docela věrohodné alibi - antuka pro něj nikdy nebyla oranžovou zemí zaslíbenou. Murray na ní získal za kariéru jen tři tituly, byť nedávno (loni v Římě, předloni v Madridu a Mnichově), ale klouzavá drť mu nesvědčí. V roce 2013, kdy dokázal prolomit britské wimbledonské prokletí, dokonce úplně vynechal předchozí grandslam v Paříži.

Potud „v pořádku“. Murrayho však spíš než antuka dohnal fakt, že pokud v tenisu existuje dokonalost, není dlouhodobě udržitelná. Možná není náhoda, že se na sestupné vlně potkal s Novakem Djokovičem, vždyť v roce 2016 hráli oba jako bohové - Srb první půlku, Murray tu druhou.

Prakticky neprohrával, vyspurtoval do role světové jedničky. Daní za to všechno byl život plánovaný na minuty a pod konstantním dohledem; extrémním příkladem budiž to, že mu štáb pravidelně kontroloval moč, aby „on-line“ zjišťovali, zda je jeho tělo v pořádku...

Impulzivní miláček ostrovní velmoci chce na vrcholu ještě nějaký čas setrvat. Proto je tu příběh: Ivan Lendl sedá v USA do letadla a jako bájný rytíř vyráží spasit soužícího se Andyho. S drobnou vadou - Murray to rozporuje.

„Tahle teorie je totální nesmysl,“ uvedl pro Guardian. „Jistě, s Ivanem pracuju proto, že se díky němu mohu zlepšit. Ale my se prostě v této části roku potkáváme. Začneme před French Open a pak se připravujeme na trávu. Jsme spolu sedm týdnů z deseti.“

V Paříži obhajuje Murray finálovou účast, ve Wimbledonu triumf. Pokud nyní dopřál mysli a tělu oddech a grandslamy zvládne, ukážou se teorie o bezbřehé krizi jako směšné. Pokud ne, z pouhého zaškobrtnutí na antuce už bude tvrdý pád.