Na kurt jde sir Murray? Pořád mi stačí říkat Andy, ujišťuje tenista

„Není jen tenisovým králem, nyní má oficiální titul. Proto ho samozřejmě budeme prezentovat tak, jak si zaslouží,“ řekl šéf sportu na zmíněném kanálu Saul Shtein.

Možná proto dřív platívalo, že se nestavějí sochy žijícím osobnostem. Murray si výsadní ocenění jistě zaslouží, zvlášť po roce 2016, v němž podruhé vyhrál Wimbledon i olympiádu.

Ale ono je to prostě takové... Zvláštní? Ano, i podle samotného držitele titulu Knight Bachelor. Proto se dokonce chvilku rozmýšlel, zda vůbec poctu přijmout.



„Pojí se s tím o něco více zodpovědnosti. Jsem pořád docela mladý, pořád jsem aktivní sportovec a nechci, aby mě na kurtu cokoli rozptylovalo,“ řekl 29letý Skot. Proto se raději na názor hned zeptal choti Kim i matky Judy. Přijal, ale... „Mít před jménem sir je opravdu trochu zvláštní. Nepřipadám si, že bych na to měl věk.“

Channel Seven měl jasno, zbytek ještě ne, což v odlehčené rovině přiznával rovněž sám Murray. „Pár kluků z okruhu už se o tom se mnou bavilo a ptali se, co to znamená v praxi a jak mě mají oslovovat,“ líčil. „Tak jsem jim řekl, že Andy. Andy je pořád v pohodě.“

Jeho bratr Jamie Murray, s nímž dobyl pro Velkou Británii i Davis Cup, si z rodinné novinky vyloženě dělal legraci. „Jo, bude to docela divné, až ho ohlásí jako sira,“ říkal pro Sydney Morning Herald. „Já mu tak říkat rozhodně nebudu.“

Podle jiného daviscupového spoluhráče o to ani sám Murray nestojí. „Není tím typem člověka,“ řekl Kyle Edmund, britská dvojka. „Ani já ho teď nebudu oslovovat titulem, na druhou stranu vím, že si ho zaslouží. Možná žádný sportovec naší země není tak úspěšný jako on.“

Jenže kdo chvíli stál, stojí opodál – i v tenisu, i jako rytíř. Do pátečního losu šel Murray podle žebříčku jako nejvýše nasazený muž a začne proti Ukrajinci Marčenkovi. Svoji roli bude hájit nejen proti rivalovi posledních měsíců Novaku Djokovičovi, ale také proti navrátilcům Rogeru Federerovi a Rafaelu Nadalovi (a proti řadě dalších tenisových vlčáků lačnících po titulu).

„Jsem pořád stejný člověk. Mám stejné přátele, stejnou rodinu, bavím se se stejnými lidmi,“ líčil před startem úvodního grandslamu tohoto roku. „Proto si z toho všichni mí kamarádi v šatně dělají srandu.“

Na první „rytířský úspěch“ čeká, ve finále v Dauhá jej porazil Djokovič. Murray věří, že to není návrat starých přízraků – v Melbourne už byl pětkrát ve finále, ale vždy bezúspěšně a čtyřikrát mu radost sebral právě srbský fakír Djokovič.

„Párkrát jsem padl po bitvě, párkrát to měl soupeř jednoduché. Tohle musím změnit,“ přeje si. Moc touží slyšet: Andy Murray zvítězil. Tedy pardon – sir Andy Murray.