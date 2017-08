Slovenský volejbal potřebuje mentálního kouče, tvrdí trenér Kravárik

Bývalého reprezentanta Československa, Slovenska, ale také Řecka, za které startoval na OH v Aténách, zná volejbalový svět jako věčně rozesmátého optimistu, který nezkazí žádnou legraci.

Od května, kdy na Slovensku povýšil z asistentského místa na hlavního trenéra, však zvážněl. „Zodpovědnost je mnohem větší než u asistenta či hráčů, ale psychicky se hroutit nebudu,“ tvrdil v polském Štětíně po závěrečném utkání základní skupiny.

S favority skupiny Itálií a Německem jeho tým neuhrál ani set, stejně jako Češi . Naplnily se tak papírové předpoklady, že hranicí mezi úspěchem a neúspěchem bude derby Česko - Slovensko.

Slováci v něm vyhráli jen jeden set, což jim pomohlo aspoň k drobné útěše: právě díky němu nebudou v celkovém pořadí letošního mistrovství úplně poslední. Tam spadlo Španělsko.slovnesk

I tak zaznamenalo samostatné Slovensko nejhorší umístění v historii závěrečných turnajů. „K tomu nemám co říct. Ať bychom skončili první nebo poslední, tak za to nesu odpovědnost. To je úděl trenéra. Nebojím se toho a nestyděl bych se ani za poslední místo.“

Po zápasech evropského šampionátu hovořil 46letý trenér o psychickém tlaku, s nímž se jeho tým těžce srovnával. „Chlapci jsou připraveni velmi dobře, ať už fyzicky nebo technicky, ale nejsou schopni to prodat na hřišti. Chybí tady člověk, který by jim pomohl s hlavami, potřebujeme mentálního kouče. Jsem o tom přesvědčen a budu apelovat na národní federaci, aby se takový člověk objevil.“

Podobně jako v Česku, i Slováci měnili trenéra na poslední chvíli. V květnu byl odvolán Miroslav Palgut a jeho nástupce Kravárik šel po hlavě rovnou do trojboje: Světová liga, baráž o mistrovství světa, evropský šampionát. Slabinu v psychice však objevil až na třetí akci. „Už z toho samotného názvu MISTROVSTVÍ Evropy jde obrovský tlak. Neříkám, že kdybychom ukázali všechno, na co máme, tak bychom skončili druzí ve skupině. Ale abychom hráli vyrovnané partie a mohli se podívat do očí českému družstvu nebo Německu, tak na to máme, ale jednoduše jsme to neprodali.“

Pro Slováky tak mistrovství Evropy skončilo, stejně jako pro další tři týmy z posledních míst: Estonsko, Španělsko a Nizozemsko. Ostatní účastníci se chystají na play-off. Češi nastoupí už ve středu ve 20.30 k osmifinále proti Francii.