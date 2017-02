Skikros ve Feldbergu byl o zdraví. Češky si odnesly monokly

Už kvalifikace se v německém středisku nejela kvůli špatným podmínkám a malé viditelnosti. Do závodu tak smělo všech 28 lyžařek, tři však startovat odmítly.

Hned v první osmifinálové jízdě proti sobě nastoupily české lyžařky a vedoucí žena seriálu Marielle Thompsonová z Kanady. Ta však na prvním místě upadla a Kučerová se Zemanovou se za ní rovněž potloukly. Do cíle se sice dostaly, ale z další jízdy už nepostoupily.

Podmínky na trati se totiž změnily a sníh se zpomalil. „Nemohly jsme s tím nic dělat. Přede mnou se rozbila Thompsonová a já jsem měla sakra co dělat, abych se jí vyhnula. Taky jsem si dala pěkně, zezadu mě předjela Ady (Zemanová) a taky to slušně koupila,“ popsala dramatickou situaci na facebooku Kučerová.

Ani jedna z českých lyžařek se vážně nezranila. „Ale bolí mě celý člověk a mám moncla. Naštěstí snad nic víc, ale bylo to o fous,“ podotkla Kučerová.

PO PÁDU. Andrea Zemanová po závodu v německém Feldbergu

Zemanová má rovněž monokl. „Jela jsem pak skoro poslepu, chvíli jsem dneska viděla černo před očima s hvězdičkami,“ přidala se Zemanová, která byla na podzim na operaci s oběma koleny.

Závod se podle Kučerové kvůli počasí vůbec neměl jet. „To, co předvedli zástupci FIS a jury, to je neomluvitelné. Mohou být sakra rádi, že z toho bylo snad „jen“ pár lehčích zranění,“ čertila se Kučerová. „Takhle riskovat naše životy, to je fakt přes čáru,“ dodala.