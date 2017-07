ANALÝZA: Proč vyhrál Froome počtvrté. A kdo jej může na Tour svrhnout

Počtvrté dovezl svůj žlutý poklad do Paříže. Přiblížil se na dosah k pětinásobným vítězům Tour Anquetilovi, Merckxovi, Hinaultovi a Indurainovi.

A přesto... byl to jiný triumf než jeho tři předchozí.

S minimem útoků z jeho strany.

Upracovanější.

Nejtěsnější.

Jen o 54 vteřin zvítězil před Rigobertem Uránem. Svému celkovému prvenství poprvé nedodal punc alespoň jedné získané etapy. „Froomův letošní titul proto postrádá prestiž těch minulých,“ podotkl slavný Eddy Merckx.

Brit nesouhlasil a ohradil se: „Grand Tour není o jedné etapě, je o součtu tří týdnů. Já tady nejel jednodenní závody. Jakmile jsme se seznámili s itinerářem letošního ročníku, věděli jsme, že tentokrát nerozhodneme dlouhým horským nástupem, ale že budeme možná muset sbírat vteřinu po vteřině.“

To také dělali.

Když v létě 2013 Froome poprvé ve Francii dominoval, ovládl hned tři horské etapy a celou Tour o 4:20 minuty.

Předloni o 4:05 minuty.

A loni o 1:12 minuty.

„Přesto považuji Chrisův letošní výkon za nejlepší, jaký během své kariéry na Tour předvedl. Proč? Protože se musel vypořádat s tolika okolnostmi, jež byly proti němu,“ tvrdí Dave Brailsford, manažer týmu Sky. „Počínaje zdravotními problémy na jaře a konče itinerářem, který nebyl pro Chrise ideální.“

Za celou sezonu nevyhrál jediný závod - až ten nejdůležitější.

Ale ani ten nevyhrál v horách.

Je paradoxem, že ačkoliv mu organizátoři ubrali časovkářských kilometrů, získal letošní titul přesto v časovkách. V Pyrenejích i Alpách na své protivníky naopak nepatrně času ztratil. Podlehl na Planině krásných dívek Aruovi, stejně tak při své krizi v Peyragudes nestačil na Bardeta, Arua a další.

Právě Peyragudes nabídlo velmi neobvyklý pohled: soupeři na vrcholu prudkého stoupání útočí, ale obhájce titulu tuhne a nestíhá. Poprvé v kariéře tam Froome ztratil v horské etapě Tour žlutý dres, byť jen dočasně.

Za tehdejší krizi údajně mohlo, že během etapy zapomněl včas jíst. „Tehdy jsem opravdu trpěl,“ přiznával. „Ale zaostal jsem v Peyragudes jen o 20 vteřin. Když chytnete opravdu zlý den v horách, můžete ztratit i spoustu minut.“

Jak v úvodní časovce v Düsseldorfu, tak i v té sobotní v Marseille naopak čas na své dva největší konkurenty Bardeta a Urána najížděl. Především 51 vteřin, které získal na Urána v Düsseldorfu, se posléze ukázalo jako zisk klíčový.

A pak tu byl samozřejmě jeho hvězdný tým Sky, s nímž se žádná stáj nemohla ani v nejmenším srovnávat. V péči Landy, Nieveho, Kwiatkowského, Henaa, Kiryjenky, Kneese a Roweho, kteří kdykoliv chtěli, tak ovládali tempo pelotonu, dokázal Froome konzervovat síly pro rozhodující chvíle.

TÝM SNŮ. Chris Froome a jeho pomocníci slaví v závěrečné etapě do Paříže.

„Vyhovovalo jim, že jsme sprinterské etapy odtahali na špici my a oni při nich pošetřili síly,“ připomněl Zdeněk Štybar z Quick-Stepu. „Ovšem faktem je, že v kopcích má Froome k sobě tak moc silné lidi, že je tam velmi složité něco proti němu vymyslet.“

Vědomí, jak mocná je tato kohorta Sky, vedlo i k tomu, že někteří jezdci v horách ani nenastupovali, načež prohlásili: Stejně by to proti nim nemělo smysl. (Viz Rigoberto Uran.)

Sečteno a podtrženo:

Froome měl na Tour vynikající časovky. Měl v horách i jinde v zádech jednoznačně nejsilnější tým. Měl během tří týdnů nejméně výkyvů a slabých chvil. Měl schopnost vytěžit vteřiny ve svůj prospěch i z etap, v nichž to nikdo nepředpokládal (jen vzpomeňte na Rodéz). A měl štěstí při svých mechanických potížích, kdy jej žádná z nich nestála výraznou časovou ztrátu.

Proto Chris Froome opět, už počtvrté vyhrál Tour de France. Při respektu ke všem jeho soupeřům, vyhrál ji zaslouženě.

Proto jej v neděli na Champs-Elysées počtvrté korunovali.

Mohlo to být naposledy?

Kdo a kdy by mohl britského vládce sesadit?

Noví velcí vyzyvatelé: Landa a Barguil

Generace Alberta Contadora mizí ze scény, stárne a slábne i Vincenzo Nibali.

Nairo Quintana je sice stále dost mladý, Frooma už na Vueltě porazil, jenže v posledních dvou letech nedokázal naladit na Tour vlastní tělo. Navíc zjevně není úplně šťastný ve své stáji.

Romain Bardet je už patrně i lepší než Froome ve stoupáních či sjezdech, neumí však časovky. Rigoberto Urán zapomněl, jak útočit. Fabio Aru měl opět potíže udržet formu a zdraví ve třetím týdnu.

Richie Porte a jeho příběh „pokaždé se mi na Grand Tour něco stane“ by už vydal na román.

Tom Dumoulin, jenž na rozdíl od jiných dokáže porážet Frooma v časovkách, se zatím přímému souboji na Grand Tour vyhýbal. Také o startu na Tour 2018 se dost možná rozhodne až podle počtu časovkářských kilometrů, které závod nabídne.

Ve druhé řadě budoucích kandidátů trůnu stojí mladé trio Oriky v čele s postupně se uzdravujícím a rozjíždějícím Estébanem Chavesem. A mohli bychom sem zařadit i Thibauta Pinota.

Ale co kdybychom muže, který jednou svrhne Frooma z trůnu Tour, hledali ještě jinde. V jeho vlastním týmu. Nebo v puntíkatém dresu.

Mikel Landa a Warren Barguil, to budou příští velcí vyzývatelé.

Španěl Landa v Pyrenejích ukázal větší sílu, než měl jeho lídr Froome, ale nesměl se pokusit porazit ho. Zná know-how týmu Sky, umí číst šampionovu řeč těla.

A už odmítá jezdit na jiné.

„Mikel bude v budoucnu vážným kandidátem na titul z Tour,“ vyřkl Froome.

Mikel Landa (vpředu) na trati 13. etapy Tour de France

Předloni se musel Landa na Giru v barvách Astany podřídit Aruovi a přišel tím o druhé místo. Teď prací pro Frooma ztratil minimálně stupně vítězů. Také proto říká: „Už nebudu v žádném týmu, kde bych byl dvojkou. Čím jsem si prošel v Astaně, se ve Sky děje znovu. Musím udělat správné rozhodnutí.“

Že přestoupí, je hotová věc. Kam? Nejspíš do Movistaru, což s nevolí sleduje současný lídr stáje Quintana, obávající se o své mocenské postavení.

Též Francouz Barguil naznačil, že by se mohl vykoupit ze smlouvy, jež ho váže k týmu Sunweb až do roku 2018, aby tam nenarážely do sebe jeho a Dumoulinovy zájmy.

KRÁL HOR. Warren Barguil vyjel nejrychleji na Izoard a vyhrál už druhou etapu na Tour.

V pouhých 25 letech zvítězil Barguil na Tour ve vrchařské soutěži i dvou etapách, ukázal agresivní závodění i vylepšené časovkářské schopnosti a vyhlásil: „Chci se za rok na Tour pokusit bojovat o titul.“

Ale než se do tohoto klání Landa, Barguil i další vrhnou, budeme žít dál v éře, kterou reportéři nazývají érou Froomovou. Muž, jenž ji určuje, je 32 let stár a možná za vrcholem svých fyzických schopností.

„Cítím, že mé tělo nemládne,“ přitaká Chris Froome. „Ovšem zároveň se stále učím a vyvíjím, stávám se komplexnějším jezdcem. Vylepšili jsme v posledních letech mé sjezdy i poziční práci v pelotonu. A mohu se dál zlepšovat takticky.“

Tvrdí, že vyhrát letošní Tour bylo nejtvrdší výzvou jeho kariéry.

Až do chvíle, než bude před ním úkol vyhrát ji popáté.