Rafa vs. Roger. Proč na grandslamech letos nezvítězil nikdo jiný

Letošek je zkompletován Španělovým suverénním tažením na newyorských betonech. Dokonáno jest? Ale kdeže, to nejzajímavější teprve začíná. „Je to opravdu výjimečný rok. Plný emocí,“ pronesl 31letý Nadal. „Zvlášť po letech bez grandslamových výher, po letech zranění. Děkuji těm, kdo mi každý den pomáhají. A nikdy mi nepřestali věřit.“

V Melbourne Federer, v Paříži Nadal, v Londýně Federer, v New Yorku Nadal. Hezky se prostřídali, v žebříčku jsou teď seřazeni v následujícím pořadí: 1. Nadal 9 465, 2. Federer 7 505.

Kdo z nich je lepší? Toť lákavá, leč těžká úvaha. Ještě na sebe mohou narazit, akcí včetně londýnského Turnaje mistrů zbývá dost. Letošní vzájemná bilance je výmluvná – všechna tři klání ovládl Maestro (avšak celkově dál vede Španěl poměrem 23:14).

Federer oproti Nadalovi odehrál o 22 duelů méně, neboť plán po zranění zněl jasně: koncentrace na ty největší akce. Nadal, loni rovněž bojující s vlastním tělem, si dovolil ostřejší program. Také on má zatím sezonu na podtrženou jedničku.

Částečnou ironií tenisového osudu je, že se nejprve příští týden sejdou v Praze na premiérovém ročníku Laver Cupu, v němž se při klání Evropa vs. svět promění ve spoluhráče. Následně dokončí úchvatnou přetlačovanou roku 2017.

A pak? Pak bude pokračovat dějinná bitva o nejlepšího v historii.

Rafa vs. Roger Čísla a zajímavosti 56-9 - Nadalova letošní bilance. Rovnou třetinu porážek mu přivodil Federer.

- Nadalova letošní bilance. Rovnou třetinu porážek mu přivodil Federer. 39-4 - Federerova letošní bilance. Z elitní desítky podlehl jen Alexanderu Zverevovi.

- Federerova letošní bilance. Z elitní desítky podlehl jen Alexanderu Zverevovi. 16 grandslamových titulů má Nadal - letos z Paříže a teď z New Yorku.

grandslamových titulů má Nadal - letos z Paříže a teď z New Yorku. 19 grandslamů už dobyl Federer - letos uspěl v Melbourne a v Londýně.

Pokud totiž bereme jako měřítko množství vítězných grandslamů, zní teď skóre v přetlačované rekordmanů 19:16 pro Federera.

„Ale už teď to mohlo být 18:17,“ připomněl pro Tennis Channel legendární Jim Courier, že proti sobě hráli v Melbourne finále. Federer pak vynechal Paříž, Nadalovi se nevedlo ve Wimbledonu, Federer měl ve Flushing Meadows zjevně potíže s bolavými zády. „Pokud bude Rafa zdráv, dostane určitě výrazně víc příležitostí – prostě jen zásluhou věkového rozdílu. Kdo z vás si vsadí proti němu, že nezíská ještě pár titulů z Roland Garros?“

Byť Federer zvlášť v Melbourne a na londýnské trávě působil tak svěže, je mu již 36 let. Ani při pilování kondice a takřka dokonale naplánovanému comebacku kalendář zcela obelhat nelze (viz aktuální potíže s bedry). Nadal také rozhodně nepatří mezi nejzdravější z tenistů, ale Courierova úvaha dává smysl.

Rafael Nadal nejprve slavil na antuce na Roland Garros (vlevo) a pak na US Open.

Ztrácí-li nyní tři trofeje, může to při ideální podmínkách značit tři roky, čili „očekávané“ oslavy na antuce u Bouloňského lesíka a k tomu jeden úspěch někde jinde. Že to je možné, o tom není pochyb. Nadal to letos potvrdil na tvrdých površích, v minulosti navíc dvakrát ovládl také Wimbledon.

Jejich zlaté časy vlastně odstartovala poznaná nutnost. Že se tenis vyvíjí, že je potřeba neustrnout. Oba nakoply i nucené přestávky. „Je to výzva, co vás nutí se zlepšovat. Dělat některé věci jako Federer,“ přiznává Nadalův kouč Carlos Moya. „To, co dokázal v 36 letech, je neuvěřitelné. Jsme otevření novým záležitostem a koukáme se na ty nejlepší z nejlepších. Murray, Djokovič – a samozřejmě Federer. Od toho jsme se naučili hodně.“

Končit se aktuálně nechce ani jednomu z nich, Federerův agent Tony Godsick třeba před US Open prohlásil: „Má před sebou ještě spoustu tenisu. Ještě pár let.“

Roger Federer nejprve líbal trofej pro vítěze Australian Open (vlevo), pak pro krále Wimbledonu.

Nadala do ještě lepší verze formuje právě exšampion Moya, po aktuálním triumfu se naopak loučí jeho „stvořitel“ a jeden z nejbližších lidí, strýc Toni. V takto kvalitní rivalitě rozhodují drobnosti, detaily.

„Taky se ukáže, zda a jak se v roce 2018 vrátí Novak Djokovič. Pokud bude zase v plné formě, do závodů se jistě zapojí,“ dumá Courier.

Pro tenis je požehnáním už dvojice Roger a Rafa. V touze po triumfech jsou stejní, v mnohém naopak zcela jiní. „Každý z nás dělá věci po svém,“ uvedl král US Open Nadal.

Po svém – a výtečně. Grandslamový rok 2017 je minulostí, na ten příští se ovšem dá těšit již nyní.