Obrat snů a trenérské mistrovství. Tucet špinavců první misi zvládl

Basket

Basketbalisté Spojených států slaví titul na AmeriCupu. Ve finále přehráli domácí Argentinu.

dnes 7:41

Americká basketbalová reprezentace zvítězila. To nezní jako překvapivá informace. Tentokrát tým USA ovládl AmeriCup, tedy mistrovství Ameriky, jež do minulého víkendu hostily Argentina, Kolumbie a Uruguay. Zajímavější je, jakým způsobem a s jakou sestavou se to Američanům povedlo.

Turnaje, který se dříve nazýval FIBA Americas, se Spojené státy běžně ani nezúčastňovaly, neměl pro ně žádnou prestiž. Naposledy na něm hrál výběr USA před deseti lety a našlapaná sestava v čele s LeBronem Jamesem, Kobem Bryantem a Carmelem Anthonym se v Las Vegas jasnými výhrami ujistila o své nadřazenosti před olympiádou v Pekingu. Od té doby na turnaji nehrála. Nebylo třeba, protože FIBA Americas sloužil týmům hlavně jako kontinentální kvalifikace na světový šampionát i olympijské hry. Vrcholné turnaje měli Američané jisté, tak proč se obtěžovat. Teď se však situace změnila. V rámci reorganizace soutěží mezinárodní basketbalová federace FIBA upravila podmínky bojů o světový i kontinentální šampionát. Vytvořila kvalifikační okna v průběhu sezony podobná fotbalovým kvalifikacím a přidala jednu pro Američany klíčovou podmínku: Pokud se tým úmyslně nezúčastní kontinentálního šampionátu, nemůže absolvovat kvalifikaci na ten světový. Nejprve tedy bylo třeba vybrat nového trenéra. Koučem na příští olympiádě a zřejmě i na mistrovství světa bude jeden z nejuznávanějších trenérů současnosti Gregg Popovich. Šéf lavičky San Antonia Spurs nahradil po brazilské olympiádě Mika Krzyzewského. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Jenže Popovich by nemohl tým trénovat při kvalifikačních pauzách v průběhu sezony, NBA totiž - stejně jako Euroliga - své hráče a trenéry do kvalifikace pustit nehodlá a on nemůže odejít od klubu. Jako jeho náhradník tak byl vybrán bývalý úspěšný trenér Houstonu a New Yorku Knicks a nyní televizní analytik Jeff Van Gundy, AmeriCup měl být jeho prvním testem. Bratr Stana Van Gundyho, současného trenéra Detroitu, je považován za velkého odborníka a jednoho z kandidátů na příští volnou pozici kouče v NBA. Ještě těžší to bylo s hráčskou nominací. Van Gundy věděl, že v kvalifikaci nebude moci počítat s hráči NBA ani s Američany působícími v Eurolize, proto nominoval převážně hráče z nižší zámořské ligy G-League a pár mužů z Evropy. Fandové slavného Dream Teamu při pohledu na nominaci sotva věřili svým očím. Pokud si nový tým zaslouží nějakou přezdívku, pak spíše Dirty Dozen. Tucet špinavců. Nejslavnějšími jmény jsou Kendall Mashall, Xavier Munford, Reggie Williams nebo Marshall Plumlee, třetí člen pivotmanské rodiny. Ani tito muži se zkušeností z NBA však nejsou kdovíjak slaví či úspěšní a fanoušci se báli toho, jak tým proti zkušenějším jihoamerickým hráčům uspěje. Van Gundy však odvedl velmi dobrou práci. Nutno podotknout, že ani ostatní celky neposlaly na šampionát to nejsilnější z NBA a Euroligy, turnaj působil dojmem přípravy na kvalifikaci. Největší hvězdou Argentiny byl sedmatřicetiletý veterán Luis Scola, k vůdcům náleží maličký rozehrávač Facundo Campazzo, jenž má zkušenost z Realu Madrid. Brazilci přivezli kromě hráčů z domácí soutěže torontské křídlo Bruna Cabocla, který se však v úvodním zápase ve skupině tak vztekal nad svou malou minutáží, až odmítl nastoupit na hřiště a byl z týmu okamžitě vyloučen. Kanada dovezla jen „to slabší“ z NBA - Andrewa Nicholsona a veterána Joela Anthonyho, v týmu byl i někdejší ústecký hráč Murphy Burnatowski. Američané tak i se slabší sestavou bez větších problémů prošli základní skupinou, když hladce zdolali Dominikánskou republiku i Panamu. Problémy jim dělala jen Uruguay, kterou zdolali 74:66, 22 body je trápil čtyřiatřicetiletý pivot Esteban Batista, jenž si před deseti lety zahrál za Atlantu. Výhra ve skupině posunula výběr USA do semifinále, kde si jednoduše 90:62 poradili s týmem Panenských ostrovů a ve finále přišla výzva největší v podobně domácí Argentiny. Po vyrovnané první čtvrtině Argentinci skvěle zvládli tu druhou a do přestávky si díky skvělé střelbě přenesli patnáctibodový náskok. Ten narostl v úvodu druhé půle až na dvacet bodů (48:28) a s Američany to vypadalo všelijak. Pak se ale ukázalo mistrovství Van Gundyho, který šikovně prostřídal sestavu, a střídající hráči dovedli zápas do vyrovnané koncovky. V té měli Američané více štěstí a mohli slavit po výhře 81:76. Hvězdou obratu a nejužitečnějším hráčem celého turnaje byl vyhlášen Jameel Warney z týmu Texas Legends. Sestřih z finálového zápasu Argentina - USA Američané tak mohli zvednout nad hlavu pohár, ale spíše vynášeli do nebes Van Gundyho. „Tenhle trenér patří do NBA! Dodal nám víru, jak obrátit zápas a hlavně díky němu to vyšlo,“ řekl nejužitečnější hráč turnaje Warney. Doteď týmu USA o nic nešlo, AmeriCupu se musel jen zúčastnit, aby mohl do kvalifikace. Šestadvacátého listopadu je už však čeká první část ostrých bojů, ve kterých vyzve Mexiko, Portoriko a Kubu. Uspěje tým neznámých i v ní?