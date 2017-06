Američtí fotbalisté Vysočina Gladiators chtějí vítězit. Ale i hezky vypadat

Skupinu vyhráli. Rozhodující bitva však teprve čeká Pět zápasů, pět vítězství. A k tomu už s předstihem zajištěné prvenství v třetiligové skupině Jih, a tím pádem i jistota výhody domácího prostředí pro klíčový duel celé sezony –semifinále, jehož vítěz si zřejmě zajistí postup do druhé ligy.

Tak se dá ve zkratce popsat aktuální situace amerických fotbalistů celku Vysočina Gladiators. „Zatím samozřejmě panuje velká spokojenost. Tým funguje, všichni hrají, nikdo se vážně nezranil,“ pochvaluje si hlavní trenér Gladiators Ondřej Paulus. „Ale ještě není konec. To nejdůležitější máme teprve před sebou.“ Jihlavský tým se v letošní sezoně může opřít o doslova neprostupnou obranu. Ta v pěti utkáních soupeřům dovolila dohromady jen 13 bodů. Pro srovnaní: útok Gladiators jich soupeřům nasázel už 144. „Obrana funguje opravdu dobře,“ těší Pauluse. „Dáváme do ní nejlepší hráče, jsou to skvělí kluci. A parádně ji vede kapitán Michal Reng,“ zmiňuje třiadvacetiletého linebackera, jenž před sezonou přišel na hostování z Brno Sígrs. O „vozové hradbě “ domácích Gladiátorů se naposledy přesvědčili prostějovští Mamuti, kteří v sobotním přímém duelu o první místo skórovali jen jednou

–v úvodu zápasu za tři body. Poté už je jihlavský celek vymazal, ve druhé půlce navíc hosté dopláceli na vlastní nedisciplinovanost. „Fauly, které udělali, měly velký vliv na naše skórování,“ všiml si Paulus. „Protože dva touchdowny jsme dali po jejich obrovských chybách,“ těšilo ho. „Zápas v americkém fotbale je dlouhý, trvá dvě a půl, tři hodiny. A po celou dobu je potřeba udržet nervy, obzvlášť když je výsledek těsný,“ uvědomuje si. „Nevím, co se stalo. Kdyby pokračovali v tom, co hráli první polovinu, asi by to pro nás bylo těžké. Ale udělali chyby, na které jsme čekali,“ uvedl Paulus. Nečitelní semifináloví soupeři Po pěti ze šesti zápasů základní části tak Gladiators ví, že semifinále třetí ligy si zahrají doma. Soupeřem jim bude druhý celek skupiny Sever. „Ať už to bude pražský nebo liberecký tým, nevíme, co od něj můžeme čekat,“ říká. Prague Mustangs s Liberec Titans jsou zatím pro Pauluse nečitelní. „V posledních letech jsme se s nimi nesetkali. A když jsme se s nimi střetli v minulosti, oba týmy nás porazily,“ varuje kouč. Semifinále, které se hraje 2. července, bude klíčovou bitvou sezony. Její vítěz si totiž –bez ohledu na výsledek v následném finále přezdívaném Bronze Bowl –zřejmě zajistí postup do druhé ligy. „Česká asociace amerického fotbalu totiž chce rozšířit počet prvoligových týmů. Což znamená, že do první ligy přejde více druholigových celků. A tím pádem jich více postoupí i ze třetí ligy,“ vysvětluje Paulus. „Takže je možné, že pokud bychom se dostali do finále, příští rok bychom hráli druhou ligu,“ naznačuje lákavou možnost. Právě finálová účast přitom pro třetiligového nováčka z Vysočiny byla pro letošní sezonu velkým přáním. „Ale pozor, pokud bychom v semifinále prohráli, všechny předchozí vítězství by nám byla k ničemu,“ uvědomuje si Paulus. Ještě před rozhodujícím střetnutím sezony Jihlava za dva týdny přivítá beznadějně poslední celek skupiny Jih East Bohemia Bucks, kterému začátkem dubna v Pardubicích naložili 54:0! „Na jednu stranu to pro nás bude příjemná generálka, protože si můžeme vyzkoušet nové věci. Můžeme nejsilnější hráče poslat na hřiště jen na chvíli a pak tam nechat náhradníky, nebo ty, co se normálně do sestavy nedostanou,“ naznačuje Paulus. „Na druhou stranu jsem rád, že zápas s Přerovem byl pro nás těžší. Protože nás to trošku udrželo v realitě. Musíme se soustředit na to, abychom se dobře připravili na nejdůležitější utkání, které letos budeme mít,“ dodává kouč.