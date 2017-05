Basketbalistky USK posílí pivotka Zahuiová, přichází z Orenburgu

Třiadvacetiletá rodačka ze Stockholmu, jejíž otec pochází z Pobřeží slonoviny a matka má španělsko-francouzské kořeny, má za sebou premiérovou sezonu v Eurolize. A velmi vydařenou. Patřila ke klíčovým hráčkám Orenburgu, když s průměrem 14,9 bodu na utkání byla jedenáctou nejlepší střelkyní soutěže a s 9,3 doskoku byla dokonce třetí.

Fanoušci USK Zahuiovou pamatují z osmifinále Euroligy, v němž nastoupila právě proti Pražankám. V prvním utkání dala 18 bodů, ve druhém 21, ale zároveň se zranila a rozhodující třetí duel nehrála. České mistryně to využily a postoupily na úkor Orenburgu do Final Four.

„Byla to skvělá zkušenost hrát proti Pražankám, přesto jsem si přála abychom tuto sérii vyhrály. Myslím, že hrát proti špičkovým evropským hráčkám je pro každého hráče zkušenost. Rozhodně jsem se jen v těchto dvou zápasech dost věcí naučila,“ řekla Zahuiová.

„Mým cílem v Praze bude udržet jejich tradici a dostat se do Final Four Euroligy a vyhrát českou ligu. Zaměřím se také samozřejmě na to, abych se rozvíjela a zlepšila svou hru,“ dodala.

Za svůj vzor považuje jednoho z nejlepších evropských hráčů historie, Španěla Paua Gasola. „Je to hráč, kterého jsem se dlouhou dobu pokoušela napodobit. Ale v ženském basketbalu obdivuji několik hráček, které se od sebe hodně liší. V současné době mezi oblíbené hráčky patří Tina Charlesová, Brittney Grinerová a Diana Taurasiová,“ dodala Zahuiová.