Ledecká ve sjezdu dojela na 21. místě, mistryní světa je Štuhecová

Česká reprezentantka Ester Ledecká dorazila do cílového prostoru. U jejího jména svítila ztráta dvou vteřin a 11 setin na vedoucí Ilku Stuhecovou. Právě v tento moment slovinská kometa letošní sezony začínala přijímat gratulace k premiérovému titulu mistryně světa ve sjezdu. Přesně takový respekt si česká obojživelnice vydobyla mezi lyžařskou smetánkou.

A jedenadvacetiletá Češka rozdávala úsměvy. Před startem toužila umístit se v nejlepší třicítce. A cíl opět naplnila.

Na svahu, který se nemůže vynachválit a každou další jízdou vykládá: „už se zase o něco více kamarádíme,“ oproti tréninkovým jízda dokázala opět zrychlit. Pohlídala si i problémy se sjezdovým postojem, které ji trápil při sjezdu alpské kombinace. Při své sjezdové premiéře na světovém šampionátu si rodačka z Prahy dojela pro 21. místo. Pavla Klicnarová a Kateřina Pauláthová ztratily přes pět sekund a umístily se mezi 38 účastnicemi na 34. a 35. místě.

Famózní letošní formu potvrdila Ilka Štuhecová. Šestadvacetiletá Slovinka do Světového poháru vlétla neuvěřitelně, když ovládl hned první tři sjezdy. Na přelomu roku se stáhla do ústraní, v závodech nevyčnívala, pouze přidávala cenné body do celkového hodnocení. A brilantní sezonu aktuální vedoucí žena žebříčku sjezdařek podtrhla premiérovým titulem mistryně světa.

„Našla jsem tam několik chybiček, ale to teď vůbec není důležité,“ radovala se Štuhecová ještě v průběhu závodu v boxu pro vedoucí ženu závodu.

Bez Tiny? Nevadí, stejně obhájíme Na předchozím mistrovství světa v americkém Vailu 2015 sjezdu dominovala Tina Mazeová. Jenže fenomenální Slovinka se před letošní sezonou rozhodla s aktivní kariérou rozloučit. Učinila tak před domácím publikem během zastávky Světového poháru v Mariboru. Do dějiště 36. mistrovství světa přesto zavítala. Tentokrát v roli komentátorky stanice Eurosport. „Těším se na skvělé výkony nejlepších světových lyžařů. Svatý Mořic je pro lyžaře speciální událostí a fanouškům nabízí vzrušující podívanou. Na rozdíl od světového poháru závodníci vědí, že mají pouze jedinou příležitost vybojovat medaili, takže všichni pojedou až na hraně svých možností, což zaručuje úžasné výkony,“ vyprávěla ještě před startem šampionátu. O dva roky od svého triumfu opět Mazeová slaví. A s ní celé Slovinsko. Právě Ilka Štuhecová, novopečená sjezdová mistryně světa, své zkušenější kolegyni několik sezón naslouchala. A když se rozhodla Mazeová skončit, byla to právě Štuhecová, kdo převzal pomyslný prapor Slovinska a obhájil pro svou zem sjezdařské zlato.

Pro stříbro si ve Svatém Mořici dojela rakouská reprezentantka Stephanie Venierová, jež ve Švýcarsku zažívá premiéru na světovém šampionátu. Dosud stála třiadvacetiletá Rakušanka na stupních vítězů Světového poháru pouze jednou, letos v německém Garmish-Partenkirchenu, kde dojela na druhém místě v superobřím slalomu.

Bez medaile se do zámoří nevrátí ani Lindsey Vonnová. Americká superstart během své neuvěřitelné kariéra stála hned šestkrát na stupních vítězů během mistrovství světa. Letošním bronzem ze sjezdu přidala to sedmé, pravděpodobně nejtěžší.

Vždyť dvaatřicetiletá Vonnová se stihla na bílé svahy vrátit po téměř roční pauze těsně před vrcholem sezony ve Svatém Mořici. Už v pátek ukázala neuvěřitelné závodnické srdce, když i přesto, že v poraněné pravé ruce nebyla schopna držet hůlku a nechávala si ji přilepit lepící páskou, naskočila do slalomu a dojela na pátém místě v alpské kombinaci.

I do nedělního sjezdu nastoupila Vonnová s přichycenou hůlkou ke své ruce a potvrdila, že právě ona v posledních letech vládla rychlostním disciplínám. Za vítěznou Štuhecovou zaostala o 45 setin.