Rakušan Mayer v Kitzbühelu ukončil Jansrudovu nadvládu v super-G

Muži - super-G: 1. Mayer (Rak.) 1:11,25, 2. Innerhofer (It.) -0,09, 3. Feuz (Švýc.) -0,44, 4. Kilde (Nor.) -0,46, 5. Franz (Rak.) -0,59, 6. Paris -0,79, 7. Fill (oba It.) -0,84, 8. Ferstl (Něm.) -0,90, 9. Jansrud (Nor.) -0,92, 10. Pinturault (Fr.) -1,02, ...43. Hudec (ČR) -2,94.



Průběžné pořadí super-G (po 4 ze 6 závodů): 1. Jansrud 329, 2. Paris 192, 3. Kilde 189, 4. Mayer 167, 5. Franz 152, 6. Feuz 142.



Průběžné pořadí SP (po 20 z 36 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 980, 2. Kristoffersen (Nor.) 692, 3. Pinturault 655, 4. Jansrud 544, 5. Neureuther (Něm.) 445, 6. Mölgg (It.) 428, ..71. Krýzl 62, 127. Berndt (oba ČR) 8.