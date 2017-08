Iverson = zklamání. Neslavný návrat ikony vyvrcholil absencí na zápase

Poslední červencový víkend si zaplněná aréna v Dallasu užívala bývalé slavné basketbalisty a jejich souboje na jeden koš. Nejslavnější jméno však navzdory očekávání diváků (a taky pořadatelů) chybělo.

„Kde je Iverson?“ šeptali si všichni v hale. Nakonec Iverson vůbec nedorazil a vedení Big3 se muselo k celé situaci postavit. Rozpaky byly zjevné.

„Allen Iverson se navzdory očekávání nedostavil na šestý turnaj Big3 v Dallasu. Nedal nám to dopředu vědět a nemáme žádné informace ohledně jeho absence. Vedení soutěže celou situaci vyšetřuje a později vydá další prohlášení. V roli hrajícího kouče týmu Three’s Company ho nahradil DerMarr Johnson,“ oznámila Big3 v oficiální zprávě.

Krátce poté se na největším americkém bulvárním webu TMZ objevily spekulace, že Iverson strávil večer před turnajem nejprve v restauraci a později byl během noci viděn v kasinu.

Vedení turnaje Iversona potrestalo suspendací na zápas Big3 v Lexingtonu v Kentucky, kde jeho tým v neděli porazil celek Killer 3's 51:48 a vylepšil svou bilanci na tři výhry a čtyři porážky.

Šéf soutěže Ice Cube vydal následující prohlášení: „Mluvili jsme s hráči o tom, že naše liga musí mít nějakou úroveň, a když se hráč nedostaví, tak to lize nepomáhá. Doufám, že Allen není rád, že byl suspendovaný. Snad to chápe, že to byl nutný krok k posunu Big3 správným směrem. Naše liga je větší než jeden hráč. Máme tu členy Síně slávy, šampiony NBA a vysoké výběry v draftu. On to pochopí,“ řekl Ice Cube.

Iverson reagoval, jak nejpokorněji dovedl.

„Nejvíce ze všeho se omlouvám Ice Cubovi, celé rodině Big3 a svým fanouškům za svou absenci na turnaji v Dallasu. Mluvil jsem přímo s Ice Cubem ohledně konkrétních detailů své absence a vše jsem mu vysvětlil. Budu se snažit, aby se to už neopakovalo a abych to všem vynahradil na dalších turnajích,“ prohlásil.

Sestřih jednoho ze zápasů Iversonova týmu Three’s Company:

Někdejší štice basketbalových hřišť to ve 42 letech rozhodně nejde tak, jak by si jeho početné fandovské obecenstvo přálo. Nastoupil jen ve třech utkáních a odehrál celkem 27 minut, jeho prospěšnost pro tým byla minimální.

Big3 správně vsadilo na Iversona coby na hlavní marketingovou atrakci, jeho popularita je totiž fenomenální. Jenže on soutěž zatím zviditelňuje spíše negativními způsoby.

Jak na své dosavadní basketbalové léto The Answer zareaguje? To naznačí už následující víkend, kdy se soutěž přesouvá do Los Angeles.