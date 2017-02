Choupenitch změnil trenéra a s ním i styl a přípravu. Víc analyzuje

Choupenitch ovládl brněnský Sokol Cup, který byl zařazený do Evropského poháru v kategorii do 23 let. „Mám ohromnou radost,“ libuje si mladý sportovec.

Přitom do brněnského turnaje málem nenastoupil. Tréninkové kempy v cizině, závody po světě, náročné cestování, změny prostředí, zima a řádící virózy si vybraly daň i u šermíře s běloruskými předky. Zmožený Choupenitch před domácím turnajem nedržel zbraň v ruce, jen odpočíval.

„Vyloženě jsem vstal z postele, vyhrál a zase lehl,“ popisuje vítěz. „Paradoxně se mi šermovalo dobře. Heclo mě, když se na eliminace přišli podívat dospělí i malé děti. Třeba jsem je dokázal namotivovat,“ dodává člen širší světové špičky, z něhož se stává šermířský analytik.

Po letní olympiádě v Riu vyměnil trenéra, českého reprezentanta vede polský odborník Ziemowit Wojciechowski. „Změnil jsem styl šermu i to, jak ho pojímám,“ líčí dvaadvacetiletý Brňan.

„Trenér mi dělá rozbory a analýzy. Po taktické stránce je to víc rozpracované, využívám i mentálního kouče, cítím se dobře a mám výsledky. Jen mi chybí energie, snažím se ji doplňovat, co to jde,“ usměje se Choupenitch.

Po krátké zastávce v Česku se opět vydá do světa. Počátkem března vyrazí do USA za tréninkem a závody. Vrcholem sezony pak pro něj bude letní mistrovství světa a Evropy.