Fleretista Choupenitch na MS neuspěl, vypadl hned v prvním kole

Choupenitch v Německu postoupil do hlavní soutěže pro 64 šermířů přímo z kvalifikace a proti tureckému soupeři byl jako 17. fleretista žebříčku FIE papírovým favoritem. Proti Minutovi, jemuž patří ve světovém pořadí 66. příčka, vedl ještě 11:9, ale útočně šermující soupeř pěti zásahy za sebou vývoj otočil a pak už českou jedničku do dalšího kola nepustil.

Maximem třiadvacetiletého Choupenitche, který se letos stal evropským šampionem do 23 let a na seniorském ME ho dělil jediný zásah od medaile, zůstává na MS sedmé místo z roku 2014.

V Lipsku už do soutěží zasáhne jen tým kordistů, který se pokusí v úterý navázat na bronz z ME v Tbilisi. Jeho členové už mají turnaj jednotlivců za sebou, v hlavní soutěži obsadili Martin Rubeš 27. a Jiří Beran 30. místo.