Šonka má zlato a stříbro z mistrovství Evropy v akrobatickém létání

Postaral se tím v klasické akrobacii o nejlepší český výsledek od posledního světového titulu Petra Jirmuse v roce 1986. Účastníka prestižního seriálu Red Bull Air Race medailové úspěchy překvapily.

„Neměl jsem příliš času trénovat. V podstatě jsem přiletěl z posledního závodu Red Bull Air Race z Anglie a skočil do šampionátu v akrobacii rovnýma nohama,“ uvedl Šonka v tiskové zprávě. „Paradoxně mi to možná pomohlo. Tlak nebyl tak extrémní, i když se létalo na mé domovské základně, kde jsem se chtěl ukázat. Byl jsem uvolněnější, létalo se mi zkrátka dobře.“

Titulem v dnešním freestylu Šonka povedený šampionát korunoval. „Freestyle mě strašně baví, je to moje srdcovka. Je to jen o vás a o tom, co s letadlem dokážete. Máte skoro absolutní svobodu. Věděl jsem, že nemám moc natrénováno, ale tady jsem chtěl opravdu moc uspět,“ řekl Šonka.