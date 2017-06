To je jen začátek, slibuje po úspěchu v Čibě akrobatický pilot Kopfstein

Porazil jej pouze domácí Jošihide Muroja. Naopak za karlovarským akrobatickým pilotem zůstal úřadující mistr světa Matthias Dolderer i další Čech v letecké formuli 1 Martin Šonka.

Famózní výkon vynesl Petru Kopfsteinovi druhé místo v japonské zastávce Red Bull Air Race v Čibě. Pro karlovarského pilota je to premiéra na stupních vítězů mistrovství světa letecké formule 1.

„Jsem neskutečně šťastný, všechno do sebe krásně zapadlo. Zase odjíždím z Japonska naprosto spokojený, protože loni jsme zde získali první body v Master Class,“ řekl po úspěšném závodě Petr Kopfstein.

„Jsem úplně nadšený, samozřejmě jsem to nečekal, bylo to velké překvapení, ale dřeli jsme na tom už loni, aby se takový výsledek dostavil. Navíc jsme dva Češi na pódiu, tak to je úplně úžasný den pro Českou republiku a pro lítání. Nádherný pocit pro nás,“ doplnil.

Cesta do finále

Karlovarského pilota Teamu Spielberg se ve třetím závodě světové série drželo štěstí. O postup mezi osmičku nejlepších se musel utkat s domácím samurajem Jošihide Murojou, který v roce 2016 závod v Tokio Bay ovládl a na svém kontě má už i vítězství v letošní sezóně, protože vyhrál v polovině dubna v americkém San Diegu.

A Petr Kopfstein s ním prohrál o neuvěřitelných 7 tisícin vteřiny. To ovšem po základním kole Round of 14 znamenalo, že postoupil jako nejrychlejší z poražených. Ve druhém kole vyzval Američana Kirbyho Chamblisse.

Ten věděl, že proti českému pilotovi musí tlačit na pilu. Oproti loňské sezoně, se Petr zbavil nováčkovské nervozity a začal prohánět nejlepší piloty Master Class Red Bull Air Race. A zřejmě nervozita se na Američanovi opravdu podepsala, protože hned v úvodu letu překročil povolené přetížení v letadle a rozhodčí ho museli diskvalifikovat. Pro karlovarského pilota to znamenalo postup do finále.

Domácí Muroja, pak oba Češi

Do finále postoupil s Yoshihide Muroyou, úřadujícím mistrem světa Matthiasem Doldererem a dalším Čechem v šampionátu Martinem Šonkou. Srdce všech českých fanoušků musela zaplesat, bylo jisté, že nejméně jeden Čech bude stát na stupních vítězů. A nakonec tam stojí oba. Petr Kopfstein získal druhé místo, Martin Šonka třetí. Team Spielberg získal dalších 12 bodů, což ho řadí na skvělé 4. místo celkové klasifikace. Vítězství před desítkami tisíc domácích diváků zaletěl jejich hrdina Muroya, nový lídr mistrovství světa.

„Úžasný pocit, děkuju všem, kteří nám drželi palce, a samozřejmě největší poděkování patří celému týmu. Bylo velmi příjemné stát na podiu s Martinem, s kterým se znám mnoho let. Znovu z Japonska odjíždím s nejlepšími vzpomínkami. Za náš tým slibujeme, že tohle je jen začátek,” reagoval po závodě šťastný Petr Kopfstein.