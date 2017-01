Kdo dojede, vyhrál. České posádky na Africa Race zatím odolávají

Trasa vede po ostrém kamení i v nekonečných dunových polích, kde čekají desítky nejrůznějších zážitků. Letos přijaly motoristickou výzvu zvanou Africa Race tři české posádky – za volanty tater Jaroslav Valtr a Tomáš Tomeček, v kategorii osobních automobilů Miroslav Zapletal s hummerem. A zatím jsou úspěšní, protože odolávají a jedou.

Jaroslav Valtr měl před startem ambice prohnat dvojici ruských kamazů – a zatím se mu to daří. V kategorii kamionů drží druhé místo za Rusem Karginovem. Ačkoli čtvrtý den bojoval s virózou i nástrahami terénu. „Jeli jsme 350 kilometrů přes obrovská kamenitá pole. Při výměně defektu jsme si všimli, že jsou načatá všechna další kola, takže jsme se modlili, ať dojedeme do cíle, protože kolem nás začaly lítat kusy našich vlastních gum a do bivaku jsme dojeli s některými na plátně,“ citoval šternberského pilota web stáje Bonver Dakar Project.

V další etapě do Dachly zase okusili, jak chutná marocký písek. „V polovině etapy nám najednou v plné rychlosti na straně spolujezdců vyletělo čelní sklo, takže jsme ho museli vyhodit ven a dál pokračovat bez něj,“ líčí Valtr.

Hned o místo za ním se zatím drží další tatra, s níž jede ostřílený Tomáš Tomeček. „Nechci to zakřiknout, ale auto zatím drží. Nad rámec rutinní údržby neděláme v podstatě nic. Kéž by to tak vydrželo i ve druhé polovině závodu,“ přeje si rodák z Přerova.

Větším potížím už od začátku čelí Miroslav Zapletal. Hned na druhém kilometru první etapy měl totiž nehodu, při které si pochroumal ruku. „Přes noc si ji dávám do sádry, aby se bolesti alespoň částečně zmírnily, ale určitě to není ono. Řídím jen levou rukou a pravou mám jenom na řazení. Ale je to lepší než skončit,“ přiznává pilot dřevohostické stáje Offroadsport, kterému po šesti etapách patří pátá příčka mezi automobily.

Včera závodníci přejeli do Mauritánie a šestá etapa přinesla nejkratší měřený úsek – jen 172 kilometrů. Dnes je na programu okruh kolem Tiwilitu se 414 měřenými kilometry.