Mladičká Šafářová o své velké premiéře: Super, super super!

Jaká byla vaše velká premiéra?

Sedmnácté místo je fakt úplně super, nečekala jsem to. Jelo se mi skvěle, možná jsem odstartovala až moc dobře, to jsem sama ani nečekala a celý závod se mi pak jelo super, diváci mě hrozně hnali. Takže super. (zasměje se)

Start jste měla opravdu úžasný, v zaváděcím kole jste vedla celý peloton a vedle sebe měla nakonec vítěznou Kate Courtneyovou. Byl to velký adrenalin?

Vůbec jsem to nečekala. Nechtěla jsem na začátku přepálit tempo, což se mi povedlo. A byl to fakt krásný pocit být alespoň chvíli první, i když mě po chvilce holky předjely. Alespoň jsem si nemusela nic dojíždět.

Bezkonkurenční Courtneyová Hned v prvním kole odjela Kate Courtneyová zbytku světa a až do cíle už ji žádná z bikerek neviděla. Druhou Evie Richardosovou porazila o monstrózních 1:50 minuty, třetí v ženském závodě do 23 let dojela Švýcarka Sina Freiová.

Na šestadvacátém místě nakonec do cíle dorazila Barbora Průdková v dresu s českou trikolórou. „Bylo to hodně těžké,“ přiznala česká šampionka v cíli. „Jela jsem na co mám a chtěla být do desítky, takže s umístěním jsem zklamaná. V jednom místě jsem spadla a než jsem se posbírala, předjelo mě asi sedm holek, tam jsem hodně ztratila.“

Pomohly vám i zkušenosti z loňského mistrovství světa, které jste jela ještě v juniorské kategorii?

Jasně. Věděla jsem, že mě diváci budou do kopců hnát, v technice jsem se snažila, abych nepíchla jako minulý rok a nakonec všechno vyšlo tak, jak mělo.

V osmnácti byste měla v těchto chvílích maturovat.

To sice jo, ale já šla o rok později, takže až příští rok.

Byl pro vás dnešní závod alespoň biková maturita?

To určitě, velká zkušenost. Je pro mě skvělé vědět, že na to mám. Budu se to teď v dalších závodech snažit ještě vylepšit.

Porazila jste českou šampionku Barboru Průdkovou, to vás musí těšit.

Samozřejmě. Ale není to tak, že bychom spolu bojovaly, stejně je to hezký pocit.