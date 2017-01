Kladenský blokař Zajíček: Finále s Libercem, to by bylo něco

Blokař a v mladém věku překvapivě i kapitán volejbalistů Kladna Adam Zajíček totiž do středočeského klubu odešel vloni v létě právě z Liberce, kde zanechal výraznou stopu.

Pod Ještědem pobyl čtyři roky, v posledních dvou výrazně pomohl libereckému klubu k zisku mistrovských titulů a s Duklou oslavil i tři triumfy v Českém poháru. „Zaplaťpánbůh jsem po příchodu do haly Dukly trefil do té správné kabiny pro hosty,“ říkal s úsměvem 23letý Zajíček, opora Kladna. „Vrátit se do Liberce bylo krásné a doufám, že se sem jednou vrátím kvůli volejbalu zase jako hráč Dukly.“

Jeho letní odchod z úspěšného a kompaktního libereckého týmu do v té době průměrného Kladna byl trochu překvapivý, ale Zajíček měl dobrý odhad. Jeho tým aktuálně nečekaně suverénně vládne extralize, zatímco Dukla je s velkou bodovou ztrátou až třetí.

„Přál jsem si tehdy, aby to bylo správné rozhodnutí a jsem rád, že se ukázalo, že to byla dobrá volba. Zatím se nám v základní části daří, ale důležité bude až play-off. Na to musíme tu formu ještě vypilovat, abychom i v něm byli úspěšní a přešli přes soupeře jako jsou Liberec, Karlovarsko nebo Budějovice co nejvýš,“ dobře ví Zajíček.

Hlavním důvodem jeho přesunu do Kladna bylo, že chtěl být v zápasech maximálně vytížený. V tažení Liberce za dvěma zlatými poháry totiž dostávali o něco větší porci minut v utkáních jeho zkušenější parťáci Staněk s Leikepem.

„Je to tak. V Kladně mám od trenéra Fortuníka důvěru a myslím, že mu ji splácím v dobrém, takže jsem v tomto směru maximálně spokojený a užívám si to,“ popsal Zajíček, jenž se pere i o místo v české reprezentaci. „Doufám, že mi to pomůže a že trenér Falasca z Itálie sleduje, jak v naší extralize jako jeho potencionální svěřenec hraju.“

Volejbalisté Kladna jsou na dobré cestě postoupit do play-off z prvního místa, protože sedm kol před koncem základní části mají před druhým Karlovarskem náskok čtyř bodů. A právě Zajíček má v tomto směru velké zkušenosti, jak poté ukočírovat v klíčových fázích sezony roli favorita, protože podobnou situaci zažil dvakrát v Liberci.

„Doufám, že by to mohlo pomoct, ale je to pořád o šesti lidech na palubovce a ne jen o jednom. Ale myslím, že i moji spoluhráči v Kladně už mají spoustu zkušeností, takže se to bude muset jen správně poskládat, aby ty zkušenosti daly tu sílu, která zůstane neporažená,“ tvrdí Adam Zajíček, který má jedno velké přání. „Finále play-off s Duklou, to by bylo něco. Prostě ňamka.“