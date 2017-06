Teenagerům vstup zakázán? NBA řeší, kdy otevřít dveře novým Bryantům

K zvýšení popularity NBA výrazně přispěli její poslední dva šéfové. Třicet let vedl ligu David Stern, který pomohl zlepšit obrázek soutěže v očích široké veřejnosti. Před třemi lety převzal pozici komisionáře jeho dlouholetý zástupce Adam Silver, kterého teď ho čeká spousta závažných rozhodnutí. Výzev, řekli by Američané.

Při tradiční tiskové konferenci v průběhu finálové série Silver okomentoval stav soutěže a promluvil o nejžhavějších tématech kolem NBA.

Debaty vyvolává věková hranice pro nováčky. V současné době platí pravidlo jednoho povinného roku na univerzitě, popřípadě v jiných soutěžích. Už není možné, aby šel hráč do NBA přímo ze střední školy, jako to udělali Kobe Bryant, Kevin Garnett, LeBron James nebo Dwight Howard.

Na vedení NBA se valí kritika z obou stran. Hráčská asociace NBPA zastává názor, aby měli hráči možnost vlastní volby, jestli chtějí na univerzitu, nebo rovnou do NBA. Vedení vysokoškolských soutěží v čele NCAA i školy samotné tlačí na to, aby jim hvězdy zůstaly déle než jednu sezonu, při které jde hlavně o to nezranit se a oslovit skauty.

Adam Silver, komisionář NBA, obklopený nadějemi soutěže. V první řadě Buddy Hield (vlevo) a Kris Dunn. Ve druhé mimo jiné Ben Simmons a Brandon Ingram.

„Podle mě to teď nefunguje ani na jednu stranu. Spokojeni nejsou ani trenéři z univerzit, ani trenéři z NBA. V NBA trenéři říkají, že hráči přichází do ligy nedostatečně připraveni,“ řekl Silver na tiskové konferenci před prvním finále NBA.

„Myslím, že se všichni shodneme, že je třeba udělat změnu. Vyjednávat se bude o tom, jestli snížit věk vstupu do NBA z devatenácti na osmnáct, nebo ho zvýšit na dvacet let. Je to věc, kterou dlouhodobě sledujeme,“ pokračoval Silver.

Údaje z této sezony naznačují, že hráči do NBA vstupují nepřipraveni. Letos mělo jen šest nováčků průměr alespoň 10 bodů na zápas a žádnému z nich nebylo méně než 20 let. Silver na tiskové konferenci konstatoval i to, že podle bývalých hráčů nejsou mladíci po jednom roce na univerzitě připraveni na NBA. Je paradoxní, že tenhle názor zastávají třeba právě Garnett s Bryantem.

NBA by však chtěla při péči o talenty více využít svou farmářskou soutěž G-League. Ta se až do nynějška jmenovala Development League (D-League), ale teď do ní investoval nápojový gigant PepsiCo, který přes ni propaguje značku Gatorade a má velké plány. V posledních letech došlo ke zlepšení soutěže i navýšení obliby a většímu propojení mezi kluby NBA. Od října výrazně vzroste počet týmů a blíží se chvíle, kdy bude mít každý z celků NBA svou farmu v G-League.

V jednání je zvýšení hráčských platů a zavedení dvoucestných smluv, které by klubům dovolovaly poslat hráče na farmu do G-League. Systém fungující v baseballu či v hokeji zapouští v basketbalu kořeny.

A o čem ještě se po Silverových proslovech hovoří?

O problému s odpočinkem hráčů v průběhu sezony. Několikrát se letos stalo, že největší hvězdy absentovaly zrovna při propagovaných sobotních utkáních, na které měla celostátní televize ABC připraven speciální přenos. To samozřejmě vzbudilo pozdvižení u diváků, kteří nemohli vidět své nejoblíbenější hráče.

LeBron James sleduje z lavičky svůj Cleveland.

„Je komplikované natlačit do šesti měsíců 1 230 utkání ve 29 halách, ale děláme, co můžeme. Přidáváme k základní části pro příští rok další týden navíc a mělo by tak ubýt dvou utkání ve dvou dnech a dalších komplikací. Chtěli bychom, aby hráči odehráli co nejvíce zápasů. Spolupracujeme s lékaři a spánkovými experty a pokud zjistíme, že tým bezdůvodně nestaví hráče, budou následovat tresty,“ pohrozil Silver klubům.

Velmi negativně se Silver postavil i k takzvanému „tankingu“ tedy úmyslnému prohrávání s cílem získat co nejlepší postavení pro nadcházející draft.

„Rozčiluje mě to. Rozhodně v závěru sezony docházelo u některých týmů k absencím zdravých hráčů. Rádi bychom upravili draft, ale to je běh na dlouhou trať,“ ví Silver, že s tankováním bude bojovat těžko.

Dokonce už o změně draftové loterie proběhla debata s výkonným orgánem NBA - Radou guvernérů. „Zatím ještě nejsme v takové fázi, že by se mohlo sestupovat do G-League, jako se to děje v Evropě. To by rozhodně úmyslné prohrávání zastavilo, ale tak daleko zatím nejsme,“ řekl Silver novinářům se širokým úsměvem.

Silver okomentoval i umístění Utkání hvězd NBA do Charlotte v roce 2019 poté, co bylo odtamtud letos na poslední chvíli přesunuto do New Orleans z důvodu zákonů platících ve státě North Carolina, které omezují lesbickou a gay komunitu.

„Oznámili jsme zákonodárcům, že pokud dojde ke změně legislativy, zvážíme návrat Utkání hvězd v roce 2019. Ke změně došlo a my chceme ukázat, že dáváme druhé šance,“ okomentoval situaci Silver.

Adam Silver hovoří na tiskové konferenci, kde bylo oznámeno, že Utkání hvězd NBA 2017 hostí Charlotte. Akce se nakonec přesunula do New Orleans.

Nechyběly tradiční úvahy o rozšiřování soutěže, ať už v rámci USA, nebo celého světa. „Vím, že se hodně mluví o expanzi NBA. Ať už do Las Vegas, Seattlu nebo třeba do Mexico City. Je to v dlouhodobém plánu, ale v nejbližší budoucnosti to nečekejte,“ tvrdí fanouškům Silver.

Na přetřes přišla i absence hráče z Číny v NBA.

„Je frustrující, že největší trh, který máme mimo Ameriku, nemá svého hráče v NBA. V Číně se hraje basketbal možná nejvíc na světě a sleduje se tam nejvíce na světě a nemají žádného hráče v lize. Hovořil jsem o tom i s Jao Mingem (bývalá hvězda, dnes klíčový funkcionář v čínském basketbalu) a víme, že se musíme více věnovat basketbalovým klinikám v této oblasti.“

Čínský podkošový talent Čou Čchi v hledáčku amerických novinářů

A Silver narazil i na fakt, že v současné NBA vládnou dva týmy, které zřejmě i v příští sezoně budou jasnými favority na finále - Golden State a Cleveland.

„To pro nás není vůbec žádný problém. Myslím, že bychom měli oslavovat to, jak jsou tyto týmy skvělé. Lidé si už teď stěžují, ale Warriors před svým titulem v roce 2015 čtyřicet let nevyhráli a Cavaliers jsou úřadující šampioni, ale byl to jejich první titul v NBA. Je jasné, že chceme v lize vidět co největší rozložení sil, ale když vidím dva takhle skvělé týmy, baví mě je sledovat,“ uzavřel Silver.