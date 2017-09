Už nevyvádím, přemýšlím, tvrdí Lacko. A míří na evropský trůn

Obhájce titulu Jochen Hahn je druhý o parník, ale Lacko zatím slavit nehodlá: „Ještě jsou tři podniky! Ale když to půjde tímto stylem, je dobře našlápnuto.“ Čím to, že válcuje konkurenci?

Vůz šlape. A jeho šofér taky.

„Adamovi není potřeba radit, on dnes patří mezi absolutní špičku,“ chválí ho parťák David Vršecký, dvojnásobný evropský mistr. „Asi se jen potřeboval sžít s velkým autem po přestupu z malého. A Adamův čas přišel teď, zajíždí skvělé výsledky a má stabilní výkonnost.“

Ve 32 letech dozrál. „Spousta jezdců je schopná jezdit rychle, ale chybí jim zkušenosti. Nevědí, co udělat při předjetí, při kolizi, při krizové situaci. Adam tohle všechno zná,“ míní Vršecký, který obírá o body Lackovy konkurenty a rozhodl se, že bude i ve zbývajících závodech.

Se zkušenostmi souvisí i mentální vyspělost. Co dřív rodáka z Čeladné rozpálilo do běla, to teď přejde mávnutím ruky. „Je možné, že i tohle mi jde k duhu,“ přikývl Lacko v Mostě, kde slavil zlato a stříbro. „Dřív jsem vyváděl, ale už vím, že se to moc nevyplatí. Člověk si spíš uškodí než pomůže. Lepší je přemýšlet.“

Přemýšlí, kalkuluje. Náskok má luxusní, a než se snažit předstihnout Hahna a hazardovat, to radši takticky jede jako jeho stín. „Mohl jsem riskovat, ale co bych si pomohl bodem, když jsem tři čtyři mohl ztratit.“

Nejen fakt, že v zimě zhubnul 15 kilogramů, mu prospívá. Mezi další faktory patří pokora. „Je týmový hráč. Zažili jsme plno superprofíků, kteří se s nikým nebaví a všechno nechávají na inženýrech. Adam je naopak ve stáji velmi oblíbený, je dokonce tmelič. A navíc z každého stroje umí vyždímat maximum,“ popisuje ho týmový manažer Jan Kalivoda.

Snad jen zranění či těžko uvěřitelná shoda karambolů a technických trablů by Lacka o zlatý grál mohly připravit. I Kalivoda tvrdí: „Sázku s Adamem nemám. Obávám se, že teď už by se vypisovaly i špatné kurzy - jen blázen by se s ním vsadil!“

Nikdy zlatý, věčně stříbrný, a to i loni v tahačích. Přitom Lacko závodí od sedmi let. Vždycky patřil mezi nejlepší, ale nikdy se nejlepším nestal.

Až teď? „Jsem na něj hrdá, že stojí nohama pevně na zemi. Vůbec se k tomu nestaví tak, že jo, titul už je tady,“ říká jeho manželka Kateřina. „Víc než on jsem nervózní já. Chci, ať už to skončí a Adam je mistr.“

Evropský titul a navrch druhé dítě na cestě, šlo by o plodný Lackův rok.