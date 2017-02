Došly gumy i benzin. A tak frustrovaný Abraham zmizel z testů předčasně

Poslední z tří dnů australských testů totiž jemu i týmu Pull&Bear Aspar příliš nevyšel. Abraham skončil až 22., poslední ze všech. Jenže... „Když se lidi podívají jen na výsledek, řeknou si: To je ale kretén. Když si ale vezmu všechny dny, jsem hodně spokojený,“ vyprávěl.

Po zastávce v Malajsii máte za sebou druhé třídenní testy. Jaký u vás převládá pocit?

Až do pátečního poledne fungovalo vše, jak mělo. Měli jsme za sebou opravdu pět úspěšných dnů, zkoušeli strašně moc věcí a zajeli skvělé časy. Ty byly lepší než samotné výsledky, protože kdyby mi někdo před testy řekl, že takový čas zajedu já nebo někdo jiný, odpovím: Super, ten musí být vysoko. I první dva dny v Austrálii se nám povedly (skončil 16. a 13.), otestovali jsme elektroniku, různé druhy pneumatik, různé varianty nastavení, pérování... A byli si téměř jistí, že v pátek konečně zajedeme čas pod 1:29.

Což se nestalo. Proč?

Zkoušeli jsme speciální experimentální pneumatiky, se kterými všichni byli rychlejší, ale nám to vůbec nefungovalo. Nemyslím si, že by byly tak skvělé, jak se říká. Jenže pak nám došly všechny pneumatiky i benzin, což byl pro nás konec. Byla chyba, že jsme si něco nepošetřili na odpoledne, protože jak začalo zapadat sluníčko, tak všichni začali brutálně zrychlovat. Až o vteřinu. Když jsem to viděl, sebral jsem a odjel, jak jsem byl vytočený. Byly to super testy, ale jsem frustrovaný z toho závěru.

Jak jste sžil s novým týmem?

Šlape skvěle. Dobrou půlku znám, protože s mnohými mechaniky jsme dřív nějakým způsobem pracoval. Třeba jeden byl vyslanec Hondy, když jsme s ní jezdil.

Své mechaniky, kteří vás provázejí už od dětských let, jste do týmu přivedl?

Zatím ne, ale pořád na tom pracujeme. Rád bych nějaké kluby přivedl s sebou a vypadá to, že jsme na dobré cestě.

Co váš týmový kolega Álvaro Bautista? Má o rok novější motocykl Ducati a především při testech v Malajsii si vedl skvěle.

Ano. Má o rok novější motorku, ale musím se přiznat, že si nemyslím, že tam bude tak velký rozdíl. Mohl by být menší, než je mezi námi teď, takže musím máknout, abych ho stáhnul. Jeho motorka asi vždycky bude o něco rychlejší, ale i ta moje 2015 je dost dobrá.

I z toho plyne, že tým má dobré technické zajištění, že?

Ano. Ale Bautista jel hlavně dobře v Malajsii. Tady v Austrálii nebyl moc spokojený, dvakrát spadl. Měl své problémy. Dnes skončil taky vzadu, až 19. Ale to je jen výsledek třetího dne, ty dva předchozí to bylo výrazně lepší. Jezdil do desítky. Hodně lidí se podívá na dnešní výsledky a řekne si, že jsem kretén a že i Bautista nestojí za nic. Když se ale podíváme na jednotlivé dny, tak já jsem spokojený a Bautista určitě není úplně nespokojený.

Co říkáte na výsledky ostatních? Maverick Viňales si po přestupu do Yamahy vede skvěle a v testech vítězí.

Jede naprosto perfektně. Já od něj čekal hodně, ale tohle překonává i moje očekávání. Patří mezi špičku a myslím si, že může jet na titul. Otázka, jak na to zareaguje Márquez a další. A taky uvidíme, jak to Viňales ustojí psychicky. Není to sranda jezdit v MotoGP takhle vpředu.

Opakem je Jorge Lorenzo, který naopak po odchodu z Yamahy do týmu Ducati vyklidil přední pozice.

To je ale také předpokládaná záležitost. Já ducati považuji za dobrou motorku, mně sedí nejvíc. Ale i když dokáže dojet na pódiu, tak ještě pořád není motorkou na titul mistra světa. Jaké měl přesně Lorenzo důvody odejít od Yamahy, to nevím. Ale určitě to nebylo proto, že chce sednout na jinou motorku, hned všem ukázat, že vyhraje titul mistra světa. To by přehnal.

Nebude to pro něj frustrující?

Určitě bude. Ale on do toho s tím musel jít. Byl by hrozně hloupý, kdyby po přestupu čekal, že hned pojede o titul. Jezdcům jako Rossi, Crutchlow to na ducati vůbec nešlo. Doviziosovi trvalo, než si na ni zvykl. Ducati prostě není motorka, na kterou sednete, a jedete o titul. Potřebujete na ni čas.