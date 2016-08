Zlepšit obranu, velí Pištěcký. Abercrombie basketbalové Ústí neposílí

Přestože do startu nového ročníku NBL chybí ještě měsíc, nový kouč ústeckých basketbalistů Antonín Pištěcký je při pohledu do kalendáře malinko nervózní. V sestavě mu chybějí podkošoví hráči a v obraně to Slunetě hodně drhne, jak odhalila úvodní část letní přípravy.

„Máme měsíc na to, abychom na všem zapracovali. A že toho tedy je! Máme co dělat,“ uvědomuje si Pištěcký, jenž Ústí převzal po Martinu Stavělovi, který po minulé neúspěšné sezoně bez play-off u týmu skončil.

Jaký je tedy aktuální stav v hráčském kádru Slunety?

Sháníme ještě hráče pod koš. Měl se vrátit Cory Abercrombie, ale má problémy s vízem a nevypadá to, že by s námi stihl začátek sezony. Takže hledáme někoho jiného na jeho post, snad to vyjde co nejdřív. A taky doufám, že se David Šteffel zařadí po operaci co nejdřív. Pod košem nás teď tlačí bota, ale pokud budeme kompletní, tak máme slušný tým a rozhodně se o postup do play-off popereme.

Jak je na tom David Šteffel?

Je po operaci vyhřezlé ploténky, šel na ni hned po konci sezony. Rehabilituje, má různá cvičení. A já věřím, že za týden za dva začne střílet a snad do měsíce už půjde na nějaký trénink bez kontaktu.

Je definitivní, že se nevrátí do Ústí Abercrombie?

Pereme se s tím od začátku července, nebyl nám schopen říct, kdy bude moct přijet, a to je pro nás prostě problém. Je ve Finsku, kde má přítelkyni, má problém s vízy. Kdyby byl David Šteffel v pořádku a Cory nám řekl, že zmešká první dva zápasy sezony, tak je to v pořádku. Ale David tady nebude stoprocentně na začátek sezony a my nemůžeme hrát jen se Standou Votroubkem a Láďou Peckou pod košem. Hodně mě to mrzí, protože basketbalově i lidsky je Cory strašně fajn chlápek.

Nahradíte ho jiným Američanem?

Strašně rádi bychom tady měli dvanáct Čechů, ale prostě to nejde. I letos jsme jako první oslovovali všechny české hráče, zleva doprava jsem projížděl všechny možné tabulky čtyři roky zpátky, abychom na někoho nezapomněli. Ale ti hráči prostě nejsou. Ti lepší odcházejí do lepších týmů v Česku nebo do zahraničí. A hráči, kteří se pohybují v našich finančních mantinelech, sem nechtějí nebo už mají podepsané smlouvy jinde. Takže cizinci jsou jediná volba. Neříkám bohužel, může se to povést a přijde nějaký fajn kluk, ale je tam menší pravděpodobnost než u českých hráčů.

Jak se vy osobně sžíváte se svou novou rolí? Dospělý tým koučujete poprvé.

Jsem samozřejmě strašně rád, že jsem tu možnost dostal. Ale je potřeba říct, že máme za sebou měsíc bez problémů, kdy se jenom trénuje a ty třecí plochy teprve začnou vznikat s příchodem zápasů. Tam se uvidí, jestli to půjde, nebo ne. Jsou tu stanovené nějaké cíle a bylo by krásné, kdyby se nám je povedlo naplnit bez komplikací, ale je to malá pravděpodobnost. Sám ze svých zkušeností vím, že skoro žádná sezona bezproblémová nebyla.

Jaké to je, když koučujete své bývalé spoluhráče?

Že jsem dostal funkci trenéra, ještě neznamená, že k nim změním vztah. S některými se znám víc než 10 let osobně a samozřejmě musíme umět fungovat dál jako kamarádi, ale teď už i po profesní stránce. Na hřišti jsme profíci, mimo něj klidně můžeme jít na večeři s manželkami. Když jsem trenér, neznamená to, že jsem najednou něco víc. Určitě mi nemusí vykat (smích). To vám respekt nezaručí.

Překvapilo vás, že vaše šance trénovat NBL přišla tak brzy?

Určitě jsem to nečekal. Hned po skončení hráčské kariéry jsem si začal dělat trenérskou A licenci a měl jsem v hlavě, že bych jednou chtěl trénovat. Ale netušil jsem, že ta nabídka přijde tak brzy. Když Martin Stavěl skončil, tak jsem nebyl první možností pro Ústí, to není žádné tajemství, že byli oslovení jiní trenéři. Ale nějak to vykrystalizovalo až nabídkou ke mně a já se minimálně měsíc rozhodoval. Rozjel jsem tady mládež, byly to čtyři roky hodně intenzivní práce. Nakonec jsem se rozhodl pro áčko a možná tak o Vánocích vám řeknu, jestli to bylo dobré, či špatné rozhodnutí.

Měl jste z něčeho obavy?

To ne, ale nechtěl jsem opustit tu mládež. Vlastně ještě teď sedím na dvou židlích, můj nástupce na post šéftrenéra mládeže přijde v září. Těším se, až se budu moct věnovat čistě jen áčku, mám nějaké restíky, které chci dodělat.

A co bude cílem Slunety v nové sezoně?

Jednoznačně play-off, ale to je asi stejné u všech ostatních týmů v NBL. A jestli play-off, tak určitě ne z osmého místa, protože to jsou tři rychlé zápasy s Nymburkem a je po sezoně. Takže teď říkám, že cíl je minimálně sedmé místo, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Možná vám na konci sezony řeknu, že jsme rádi i za to osmé místo.