De la Cruz vysvlékl Quintanu z trikotu lídra Vuelty, šestý je König

Sedmadvacetiletý De la Cruz, někdejší pomocník Leopolda Königa v týmu NetApp a nyní parťák Zdeňka Štybara v Etixxu, měl před etapou na 15. místě celkového pořadí ztrátu 2:46 minuty na vedoucího Naira Quintanu.

A po ní je s převahou 22 vteřin v čele.

Když náskok jeho skupiny dosáhl během dne už pěti minut, začali se mít na pozoru také jezdci stáje Movistar, hájící červený trikot Quintany. Ale i když se seřadili na špici pelotonu, náskok uprchlíků ani potom příliš neklesal.

Deset kilometrů před cílem, po předposledním stoupání dne, tak stále činil čtyři a půl minuty! Skupina se trhala a opět sjížděla.

Na závěrečném čtyřkilometrovém stoupání z centra Ovieda k poutnímu místu Alto del Naranco, vrchařské prémii 2. kategorie, potom De La Cruz společně s Belgičanem Devenynsem z týmu IAM zaútočili a ujeli ostatním uprchlíkům. A 600 metrů před cílem nastoupil Španěl také Devenynsovi.

Pak už mohl slavit.

Své první profesionální vítězství.

Své premiérové vítězství na Grand Tour.

A červený trikot lídra španělské Vuelty.

Do cíle přijel o 27 vteřin před Devenynsem a o 33 před třetím Italem Moserem ze stáje Cannondale.

„V úniku to byly trochu šachy,“ líčil De la Cruz. „Občas jsem se necítil moc dobře. pak mi připadalo, že mám dobré nohy, bylo to takové nahoru dolů. Až tolik jsem si na etapu nevěřil, byli tam de Gendt i Sánchez, další skvělí jezdci. Ale nakonec to vyšlo neuvěřitelně.“

Favorité pro celkové pořadí pojali druhý ze tří horských dojezdů v řadě přece jen defenzivněji a pošetřili síly. Patrně i proto, že si uvědomovali obrovskou porci práce, která je čeká v pondělí, kdy etapa vyvrcholí ikonickým 12kilometrovým stoupáním na Lagos de Covadonga, které je pro Vueltu jejím „rodinným stříbrem“.

Z hlavního pole sice na závěrečném stoupání dočasně vyrazil vpřed Peter Kennaugh ze Sky, ale jinak se zhruba dvě desítky jezdců držely pohromadě a do cíle je přivedl se ztrátou 2:55 minuty Gianluca Brambilla z Etixxu.

Leopold König bez potíží šlapal v této skupině, nedaleko za svým lídrem Froomem. V celkovém pořadí mu tedy nyní patří šestá příčka, když stejně jako další favority jej předstihl De la Cruz, na kterého ztrácí 1:38 minuty.

Ze závodu v neděli odstoupil další z lídrů stájí, kvůli žaludečním potížím vzdal Igor Antón z Dimension Data.