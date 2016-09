Vršecký byl v Mostě po 15 letech jako divák. Ale liboval si: Úžasné

„Hrozně jsem si to užíval,“ svěřil se legendární pilot, který seriál opustil. Na okruzích závodí ještě v Číně, ale v Mostě chyběl na startovním roštu poprvé od roku 2002. Nostalgie ho prý nepřepadla.

„Žádná myšlenka, že bych do trucku skočil, mě nenapadla. Při úvodním závodě jsem zašel do první šikany, která je klíčová na start a všechny manévry. Chtěl jsem zůstat tři kola, ale byl jsem tam až do konce. Úžasné!“ nemohl se odlepit.

První zákruta je tradičně obsypaná hrozny diváků, tam burácí kotel, který je i Vršeckého fanklubem. „Právě u těch kluků, co mají sirénu a burcují svah, jsem seděl. Jinak jsem tam byl inkognito, abych nedělal paniku,“ křenil se populární pilot. „Ale pár triček jsem beztak podepsal,“ poznali ho fandové.

I když Vršecký dokáže být impulzivní, závody sledoval, spíš než vášnivým, odborným okem.

„Pozoruju, komu se to bloklo, komu to klouzlo, kdo jak vyjel zatáčku, kdo koho ťuknul. Jsem už zdeformovaný a koukám na něco jiného než všichni ostatní.“

Na diváckém svahu není roudnický rodák nováčkem, ačkoli jeho poslední návštěva je hodně vousatá. „Naposledy jsem tam byl v roce 2001, kdy Buggyra jela svůj první mostecký závod. To se ještě retardér jezdil rovně,“ zmínil zrádnou první zatáčku, která dostala bezpečnější profil v roce 2005.

Zatímco posledních 14 let byl v Mostě na roztrhání, teď se Homolkovsky kochá. Pohodička. „Jsem už fakt jen jako divák. Občas nějaká podpisovka, ale jinak nic.“

V Buggyře má totiž jako šéfkonstruktér na starosti dakarovou sekci, sám už jezdí rallye. A okruhové závody v Číně, v prvním letošním díle byl zlatý. „A hned teď o víkendu se jede podruhé. Doufám, že se mi povede vyhrát celý šampionát. Je to o maličko nižší level než v Evropě, mají to v plenkách.“

S rozvojem čínského šampionátu pomáhá i Buggyra. „Cílem je vybudovat stejné závody jako v Evropě, ale bez zdejších chyb, jednoho dne to spojit a udělat světovou sérii,“ tvrdí 41letý Vršecký. „My do Číny přivezli vlastní Tatru Phoenix, oni svá auta vylepšují. Lidi jsou tam stejně zapálení jako tady, ale ještě není takový problém pro mě vyhrát. Závodění v Číně je nádherný relax. A jiný svět, všechno je o dost větší.“

Možná i díky tomu Vršeckému evropské soupeření zatím nechybí. „Když na to koukám, vím, co kluci v kabině zažívají. I z pohledu diváka je to super!“