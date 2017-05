Tři stovky zatáček lákají na skvělé jezdce. Co traťový rekord?

Lepší pozvánka na dnes již téměř kultovní závod snad ani nemůže být. Pro přední české roadracingové jezdce i pro kvalitní borce ze zahraničí to bude v této sezoně první příležitost, tou druhou bude srpnová Česká Tourist Trophy, v jejímž rámci se v posledních letech jezdí závod evropského šampionátu na přírodních okruzích IRRC.

Dva z posledních tří traťových rekordů hořické tratě motocyklisté zajeli právě v nich. Ten stávající drží časem 2:14,575 min. prakticky domácí jezdec Marek Červený ze srpnového závodu seriálu IRRC.

Znamená to na technicky náročném více než pětikilometrovém okruhu průměrnou rychlost 137,5 kilometru v hodině!

Tradičnější květnové Zatáčky letos potvrzují trend z minulých let. Hlavně ve dvou nejočekávanějších třídách - supersportech (motocykly o objemu motoru do 600 ccm) a superbicích (do 1000 ccm) - se do Hořic sjíždí stále silnější zahraniční konkurence.

„Těší nás to. Jezdci ze zahraničí jsou nadšeni z atmosféry a fandovství kolem tratě. Kdo to zažije poprvé, je unešený. A řeknou to dalším,“ vypravuje Kočí. Podle něj Zatáčkám pomohl i šampionát IRRC, který do Hořic každý rok přitáhne zajímavé startovní pole s řadou výborných zahraničních borců. „Vyzkoušejí to tady a rádi se vracejí,“ připomíná.

Třeba tak to bude v případě Dana Kneena. Borec z ostrova Man, kde se jezdí asi nejslavnější roadracingový závod, má podle Kočího potenciál stát se hvězdou letošního ročníku, byť zde jede poprvé: „Výsledky ho k tomu předurčují, je to skvělý jezdec, vždyť třeba páté místo na Manu je výborný výsledek. U nás se s tratí podle mě seznámí velmi rychle.“

Kneen bude jedním ze tří borců třídy superbike, kteří v Hořicích pojedou za stáj Němce Rico Perzkofera. Další jsou bývalý anglický účastník mistrovství světa Moto 3 Danny Webb a Ital Alessandro Polita, jenž má zase zkušenosti ze světového šampionátu superbiků.

„Penzkofer u nás jednou vyhrál a nyní přiváží výborné jezdce, navíc se skvělou technikou, tým je podporován přímo BMW,“ vysvětluje Kočí.

Výborné závody lze očekávat i v dalších závodech. Těch pořadatelé vypsali šest, v jednom pojedou pohromadě dvě třídy. „Do Hořic tradičně přijedou všichni nejlepší čeští jezdci ve svých třídách, nikdo nebude chybět, těšit se tak můžeme na konfrontaci české špičky s kvalitní zahraniční konkurencí, zájem závodníků je velký,“ potvrzuje tiskový mluvčí.

Jeden z nejtradičnějších účastníků v celé historii závodu však do Hořic už nikdy nedorazí. Na začátku května totiž v nedožitých 91 letech zemřela česká motocyklová legenda Václav Parus, který v Hořicích startoval hned na prvním ročníku Zatáček v roce 1961 a na tomto ročníku se také zapsal do listiny vítězů. Do Hořic se pak vracel pravidelně, naposledy zde závodil v roce, kdy mu bylo 77 let! Pochopitelně to už dávno jezdil ve veteránské třídě Klasik.